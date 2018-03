Modna miljenica mnogih domaćih zvijezda Aleksandra Dojčinović polako, ali sigurno, osvaja i Hollywood. Njezina haljina nosila se i na partyju nakon dodjele nagrada Oscar.

U večeri dodjele Oscara u Hollywoodu se nosio i hrvatski dizajn. Američka pjevačica i glumica Katharine McPhee, jedna od zvijezda serije »Škorpion«, na tradicionalnom partyju u organizaciji Fondacije Eltona Johna, zablistala je u haljini s potpisom Aleksandre Dojčinović.

Kreacije naše dizajnerice već su nekoliko puta viđene na crvenom tepihu, no Aleksanda ima još jednu veliki želju. "Meni je i dalje najveća želja da obučem Cate Blanchet, sve je to divno, krasno, prekrasno, ali zaista bi bila sretna da se to dogodi", izjavila je naša dizajnerica svojedobno za IN magazin.