Plastične operacije, estetski zahvati, botox, fileri, hijaluroni... Sve više želimo izgledati mlađe i ljepše pa su odlasci pod nož sve dostupniji, no postoji i druga strana medalje - sve su češći i neželjeni rezultati zahvata. Klijentice iz ordinacija umjesto blistavo lijepe, izlaze s unakaženim licima i zahvatima koji su se pretvorili u katastrofu. Kako to izbjeći i biti sigurni da smo izabrali pravog liječnika Davor Garić je za In magazin upitao renomirane domaće stručnjake iz područja estetske medicine.

''Stavljam filere na usta već 5, 6 godina. I to neke sam stavljala u Miamiju, neke u New Yorku i kad tako idete kod razno-raznih ljudi. To su sve bili provjereni ljudi, no filer mi je migrirao. Znači ovdje kako je normalna linija usana on se malo pomaknuo gore'', priča naša influencerica Kornelija Slunjski.



Kornelija je samo jedna u nizu onih koji su nakon estetskog zahvata dobili neželjen rezultat.



''Nevjerojatno je koliki je boom estetske medicine i kirugije nastao zadnjih 10-15godina, samim time, povećanjem broja ustanova koje to rade, brojem liječnika koji se time bave pa i kirurgijom kao takvom, automatski je veći broj komplikacija i neželjenih rezultata, priča prim.dr. Siniša Glumičić, spec. maksilofacijalni kirurg.



''Stručnost ili nestručnost liječnika koji obavlja zahvate, drugo ponašanje pacijenta nakon operacije, da li je on dovoljno odgovoran i da li sluša naše upute ili sam dovede do neželjenog rezultata, i treće, reakcija organizma i moguće kirurške komplikacije'', objasnio je Glumičić.



Stručnjaci kažu da od 5 do 10 posto estetskih operacija završi neželjenim rezultatom. Sličan postotak nezadovoljnih pacijenata je i kada su u pitanju botox, fileri, zatezanje i slični tretmani za vraćanje u mladost.



''Estetika je specifična stvar. Svatko je doživljava na drugi način. Ono što ja nama kao doktorima lijepo, možda za pacijenta...oni to možda doživljavaju na drugačiji način'', priča dr.med.dent. Vivian Jurković.



Kod takvih zahvata najčešći neželjeni rezultati odnose se na nesimetričnosti lica.



''Koje su možda došle do izražaja 20 dana nakon terapije, ne odmah. Zato je jako važno da pacijenti dođu na kontrolu kod doktora, da ih doktor naruči na kontrolu, da prati svoj rad'', kae Jurković.



Liječnici estetske medicine zato dobar dio svojeg vremena ispravljaju tuđe pogreške.



''Popravci ili revizije su sastavni dio našeg posla. Mi radimo relativno velik broj revizija, mislim da u nekakvoj estetskoj kirurgiji tu je najveći broj operacija nosa iz razloga što je ta operacija ekstremno zahtjevna'', kaže dr.sc. Boris Filipović, otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata



Ispravljanje tuđih pogrešaka često je u opisu posla i ove vlasnice salona za trajno isrctavanje obrva.



''Često mi se javljaju klijentice sa loše iscrtanim obravama, to je zbog nekvalitetnih boja koje u sebi sadrže titanium dioksid i u konačnici obrve budu crvenkaste ili roskaste, ili mi se javljaju klijentice sa lošim oblikom koji ne odgovara njihovom licu'', priča Nina Mujkić, stručnjakinja za trajni make up.



U tom je slučaju potrebno ukloniti iscrtane obrve.



''Iako je u pitanju trajna tetovaža, rješenje postoji, a to je laser. Potrebno je 4 do 10 tretmana, a sami postupak je relativno bezbolan.'', kaže Damir Mujkić, vlasnik kozmetičkog salona.



Mnoge nedoumice prije odlaska na zahvat pacijentima stvaraju materijali. Silikoni, hijaluroni, boje, pigmenti - kako izabrati pravu sirovinu?



''Pogrešno je govoriti ''Moja je prijateljica stavila ono, ja želim to!'' Možda je u slučaju druge osobe potreban drugi materijal. Na tržištu postoji široki spektar materijala, ako recimo pričamo o hijaluronu, različitih viskoelastičnosti, različitih gustoća. Znači, nije za svaku osobu ista stvar dobra'', objasnila je Jurković.



Konzultacije s liječnikom od presudnog su značaja. No kako izabrati idealnog liječnika i biti siguran da ćemo iz ordinacije izaći ljepši? Stručnjaci savjetuju - najvažnije je pravilo 100.



''Ako želite operaciju faceliftinga ili operaciju nosa ili povećanja grudi, tražite liječnika specijalistu koji je taj zahvat napravio minimum 100 puta, ili 1000 puta, još bolje. Onda već ulazite u nekakav aspekt super profesionalnosti nekoga tko je stvarno vidio sve jer u medicini nije uvijek 2+2=4. Tkiva se razlikuju od svakog čovjeka do svakog čovjeka.'', priča Glumičić.



''Vraćamo se u principu na onu staru dobru metodu, što bi talijani rekli ''pasa parola'', a to je kad ti netko drugi preporuči dobrog doktora da je bio zadovoljan, to je najbolja reklama, sve ostalo je fikcija!'', priča Jurković.

Bez obzira na zahvat za koji se odlučite, dobro se pripremite i ništa ne prepuštajte slučaju.



''Ako imaju Instagram, web, da pogledate te njihove radove, ali probajte gledat videe, slike se jako jako lako photoshopiraju, mislim danas i videi, ali budite sigurni da tamo gdje idete da je to kvalitetno'', preporučila je influencerica Kornelija Slunjski.

