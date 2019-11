Zbog nogu dugih 125 centimetara, ali i karaktera, mnogi Miss Hrvatske Katarinu Mamić već uspoređuju s Anicom Kovač. U London, gdje se održava svjetski izbor, Miss Hrvatske putuje već sutra. Hoće li ponoviti uspjeh Anice Kovač, saznat ćemo 14. prosinca.

Ući među 20 najljepših - želja je to Miss Hrvatske Katarine Mamić, dok se priprema za svjetski izbor.

"Spremna sam, smatram se spremnom, jedino što me malo zabrinjava, to pakiranje kofera, hoće meni sve stat, hoću li sve ponijet, meni samo cipele zauzmu jedan kofer, tako da ne znam kako će to izgledati", priznala je Katarina.

Više od 120 djevojaka bit će konkurencija Katarini na svjetskom izboru.

"Sve su mi stvarno predivne, svaka na svoj način i stvarno se veselim upoznat ih. Očekivanja su stvarno da ću naći dosta prijateljica, nadam se steći puno poznanstava koja će mi dobro doći naravno u poslu, u budućnosti, također plan je zabavit se, svašta ću vidjeti i uživati u Londonu. Tome se stvarno veselim", izjavila je.

Veseli se i izboru - birat će se ondje i najbolje u pet kategorija.

"Ja najviše nade polažem u top model, stvarno mislim da tu mogu daleko dostić", zaključila je.

"Sudjelovanje na tako nečemu će joj donijeti veliko iskustvo, gdje bi inače imala priliku to doživjeti, tako da i nosi svjetske revije, opet ne može imati toliku gledanost", smatra Maja Vračarić.

A daleko će dogurati i bude li se držala savjeta Tihane Harapin Zalepugin, koja ju je pripremala za izbor.

"Rekla sam joj budi svjesna toga da je to samo jedan moment, sutra je novi dan, funkcioniraj, druži se s onima koje su najbolje, nemoj nikada s gubitnicama i tako ima još nekih detalja koje sam joj rekla", otkrila je Tihana.

Tihanin nepogrešiv instinkt u odabiru misica Hrvatskoj je svojedobno priskrbio epitet zemlje ljepotica.

"Vjerovali ili ne ja bih nju usporedila čak s Anicom, ona ima taj jedan dišpet u sebi, ima malo tog duha", zaključila je Tihana.

Bude li išla Aničinim stopama, i njezina nacionalna haljina mogla bi biti itekako zamijećena. Za dizajn je ove godine bio zadužen Zoran Aragović. A osim po dizajnu, posebna je po tome što je tkana na tkalačkom stanu.

"Neobične su boje, ja inače volim jako narodnu nošnju Suska, jako su mi zanimljive zbog onog jakog kolorita, tako da sam zapravo to htio prenijeti na ovu haljinu, od dodataka tu su zapravo manžete koje su dio našeg folklora, koje ovog puta imaju funkciju nakita i tokica odnosno zapravo nekakva varijanta ličke kape", otkrio je Zoran.

Što se scenske haljine tiče, Katarina će doslovno blistati u onoj Ivice Skoke, kojem je ovo već četvrti put da svoj dizajn predstavlja milijunskoj publici svjetskog izbora.

"Htio sam ove godine da hrvatska predstavnica pokaže sve svoje atribute koje ima, a ja smatram da su njezine noge najljepše noge koje dugo nije misica imala. Ima samo da kažem, ima dugu nogu 125 centimetara što je jedina nakon Anice Martinović koja ima tako dugu nogu, htio sam da te noge dođu u prvi plan, ali da nema proreza", izjavio je dizajner Ivica Skoko.

Koferi naše Miss, osim haljina, bit će puni i poklona. Za sve kandidatkinje nosi nakit inspiriran Vučedolom, ali i sliku Dimitrija Popovića koja će se naći na humanitarnoj aukciji.

"Radi se o kako bih rekao jednom finom spoju umjetnosti i tog spektakla jer kao što znamo cijeli svijet slavi 500 godina Leonarda Da Vincija. U tom smislu ja bih smatrao da bi ovaj lik dame, jedne ljepotice renesansne bio fina korespondencija tom spektaklu", izjavio je Dimitrije.

Spektakl koji će se u Londonu održati 14. prosinca.

