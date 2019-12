Naša Paola Valić Bekić ovih se dana družila s glumicom Katarinom Baban, koja uz to što oduševljava ulogama u kojima se pojavljuje, žene je osvojila i svojim modnim brendom.

Katarina Baban glumica je i dizajnerica koju gledamo i u seriji Nove TV "Drugo ime ljubavi", iza nje su brojne uloge koje je odigrala ali neke su joj ipak malo draže.

"Moram priznati da se ova uloga Tamare jako visoko penje. Jako ju volim i zabavno mi je igrati takav lik. Zadnji put sam u "Zlatnim dvorima" igrala Anu i ona je bila čisti pozitivac, bila je jedna prekrasna cura sa sela. A ovo je malo nekako zločestica koja voli ljudima zagorčavat život da bi njezin bio ljepši ali zabavno mi je", priznala je Katarina.

Osim glume, Katarinina velika ljubav je modni dizajn čime se također bavi.

"To se nekako spontano dogodilo u periodu kada baš nisam imala puno glumačkog posla. Bilo mi je dosadno, a ne volim da mi je dosadno pa sam odlučila upisati tečaj šivanja. Odjednom mi je to palo na pamet, krenula sam šivati i shvatila koliko je prekrasno kad nešto svoje napraviš. Jedna je stvar vukla drugu, uskoro sam upisala i školu za modu i dizajn, nakon toga otvorila svoj showroom i počela se ozbiljno time baviti", otkrila nam je Katarina.

A što kada bi morala birati između glume i mode?

"Jako bi to teško bilo ali mislim da bih ipak odabrala glumu. Gluma je nekako moj broj jedan izbor i ljubav tako da mislim da bih nju. Nju uvijek stavljam na prvo mjesto", priznala je.

Katarina je već nekoliko godina u sretnoj ljubavnoj vezi s dečkom Igorom Subotićem, pa nas je zanimalo čuju li se uskoro neka vjenčana zvona.

"Nije još u planu, bit će nekad, možda i ne bude. Ne znam, ja to volim nekako sve polako i oboje smo spontani po tom pitanju. Mislim da ljudima može biti lijepo i da nisu vjenčani, mislim da da je važno da su ljudi sretni i zadovoljni", zaključila je Katarina.

Otkrila nam je i tko joj je najveći kritičar u životu.

"Ja. I moja mama! Mama ni ne mora ništa iskomentirat, ja vidim sve po njezinoj faci. Prvo samu sebe ja ispljujem, najgora sam prema samoj sebi, a onda mam. Iako mama zna biti ludi obožavatelj ali ako joj se nešto ne sviđa onda joj na faci vidiš da to ne valja", ispričala je Katarina.

Svaki njezin dan na setu serije "Drugo ime ljubavi" izgleda drugačije.

"Svaki dan ima nekakvih situacija da se nasmijavamo i da je zapravo problem ući u ozbiljne scene jer je to jedna dramska serija. Nema baš puno komičnih elemenata, pa je problem što se mi između scena jako puno zezamo pa kada treba početi snimati onda to zna biti dosta veliki problem", otkrila nam je.

A otkrila nam je i koja je njezina velika želja, nešto u čemu bi se voljela ostvariti.

"Voljela bih jednog dana kada budem nešto starija, jer smatram da sam ipak sad još premlada za to, barunicu Castelli definitivno odigrati.

Što se tiče planova u budućnosti, ne planira daleko unaprijed.

"Nemam ništa predaleko u budućnosti isplanirano, narednih nekoliko mjeseci snimam seriju i radim na brendu tako da mi to dovoljno zaokupira vrijeme od 0 do 24 i pitam se kada stignem spavati. Kada prestanem snimati seriju to će mi biti šok jer ću se tada stići posvetiti samo jednoj stvari ali onda će vjerojatno tada uletiti neka predstava ili nešto tako. Uvijek je veselo", zaključila je Katarina kojoj želimo puno sreće i uspjeha do neke druge prilike.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.