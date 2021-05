Jedan od najpoželjnijih domaćih chefova Mate Janković ispričao nam je koliko ljubi u moru poslovnih obveza, glumica Sementa Rajhard prvi je put jednogodišnju kćerkicu Stelu ostavila baka-servisu na čuvanje, a Katarina Baban ne skriva zašto s nestrpljenjem očekuje nove nastavke showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Bolji su dani na vidiku, pa je i domaća društvena scena živnula. Iako smo gotovo zaboravili što je to druženje i uživanje s ljudima koje volimo, vrijeme je da se toga prisjetimo. Učinile su to i brojne domaće zvijezde, naravno, na otvorenom i s pristojnim razmakom, no vrlo blizu slasnih delicija.

A Mate Janković je u jeku ove neizvjesnosti pokrenuo i neku svoju priču.

''Pokrenuli smo dva piva, od kojih je jedno dobilo vrlo lijepe nagrade globalno. Pokrenuli smo i vrlo uspješnu web-stranicu koja svoj followup ima u podcastu koji vodim, a sada pokrećemo još nekakve stvari koje će se desiti u bliskoj budućnosti. Svakako nećemo stati'', otkriva.

Kad pored svega toga stigne ljubiti?

''Ja? Nikad!'', našalio se. Ajde, onda bar kuhaj!



Pozornost je u ljetnom izdanju plijenila glumica Katarina Baban, a nosila je svoju kreaciju. Njezin modni brend itekako napreduje, širi se, radi nove stvari, izvukla je dobru stvar iz pandemije.



''Tako je. Ovo je zapravo prvi put da je došla ta nekakva faza u kojoj sam više posvećena brendu, što je za mene vrlo neobično s obzirom na to da sam uvijek balansirala jedno i drugo. I sad balansiram, ali predstave su nešto rjeđe nego prije, nažalost'', kaže.



Njezina kolegica Sementa Rajhard ide sličnim putem. Ova mlada mama, uz glumu, počela je i dizajnirati.



''Spavaćice za trudnice i dojilje. Ja sam to jako teško našla, to je stvarno bila moja ideja. Super se to pokrenulo i nadam se da će biti super te da će cure i žene biti zadovoljne. Moja Stela ima 13 mjeseci. Unazad nekoliko dana lagano i hoda, naravno, pridržava se. Super je, stvarno je jako vesela beba i stvarno se s njom može, tako da je sad čuvaju bake i dede, a mama se napokon počinje baviti nekim poslom'', otkriva.

Iako ne može puno podijeliti, pitali smo Katarinu i što nas očekuje u narednim tjednima kada je TLZP u pitanju. Katarina briljira koju god da ulogu dobije.



''Hvala ti puno. U narednim tjednima, hm, meni iskreno slijede interesantnije transformacije, barem mene što se tiče. Imam dojam da sada u ovom drugom dijelu slijede po meni moji bolji nastupi'', kaže.



Glumica Ana Maras Harmander ne skida osmijeh s lica, s obzirom na to da će i kazališne predstave uskoro smjeti ugostiti više od dosadašnjih 30-ak ljudi.



''Na kraju svake izvedbe bila bi tolika uzajamna zahvalnosti i imala sam osjećaj da je veći pljesak sad nego kad ih je 500 jer je to ipak hrana za dušu, a toga fali'', kaže Ana.

A je li lunapark Samante Rejhard otišao u povijest, kako se pisalo?



''Zapravo nije otišao u povijest. Zbog korone smo bili primorani zatvoriti ga, međutim otvara se. Javljaju nam da će lipanj biti puno puno bolji što se tiče mjera'', kaže.



Pa neka i ovakvih druženja bude što više.

