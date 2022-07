A sad vas vodimo u modni svijet glumice i dizajnerice Katarine Baban. Iza ljetne kolekcije Katarine Baban stoji romantična žena baš kakva je i ona. U razgovoru za in magazin Katarina je otkrila koju poruku želi poslati mladima koji ju prate? Što povezuje modu i glumu u njezinu slučaju te vidi li se jednog dana u nekoj od vjenčanica koje kreira?

''Jako puno je istinske Katarine u svakoj kolekciji, zato što najčešće radim tako da kreiram stvari koje bi ja osobno voljela nositi'', otkrila je na početku razgovora Katarina Baban koja ljeto vidi u pastelnim tonovima, tilu, čipki i svili. Njezina nova kolekcija je stigla i lako je zamisliti romantične ljetne trenutke upravo u njoj:

''Ja se više pravim da nisam, a zapravo da jesam, nisam sad neki ludi romantik ali volim, volim'', kaže.

Ponešto je tu i dužih haljina jarkih boja kojom je pokazala i svoju odvažnost, ali i vjenčane haljine koje su postale nezaobilazni dio svake njezine kolekcije. Katarina se priklonila trendu dizajniranja haljina za vjenčanje koje se ne nose samo jednom:

''Da ne ponudim raskošne vjenčanice koje nam prve padnu na pameet kad kažemo riječ vjenčanica nego da im ponudim nekakvu bijelu haljinu u kojoj će se osjećat posebno kao u vjenčanoj haljini ali da je haljina koju će kasnije moći nositi'', kaže.

Na tragu je to i onoga što bi i sama odjenula. U sretnoj je dugogodišnjoj vezi s kineziologom Igorom Subotićem, kojeg poznaje još od djetinjstva. No planova o službenoj potvrdi ljubavi još nema:

''Još uvijek se ne vidim, ali vjerujem ako do toga bude došlo da će se to odviti na nekoj toploj plaži na nekom toplom mjestu među 10 najbližih ljudi i to bi bilo to'', kaže.

Sa zadovoljstvom se priklonila i pokretu ''stvarna ja'' i ovom fotografijom stigla na listu slavnih koji neobrađenim fotografijama na društvenim mrežama žele poslati jasnu poruku mladima:

''Mi koji imamo puno pratitelja imamo dosta veliku odgovornost, zapravo prema ljudima koji nas prate, pogotovo mlađe generacije, koje će se ugledati, koji će na temelju tih fotografija uspoređivati, ten, kosa, meni nije sve savršeno. Nikome nije sve savršeno i ni ne treba bit savršeno'', kaže.

Godinama to radi i putem svojih modnih kampanja, jer za modele angažira žene koje nisu modeli:

''Izbor padne na glumice jer one daje nešto posebno cijeloj toj kolekciji. I imaju lijepe mjere kao što bi imale neke manekenke, ali zapravo puno njih je ili sitnije, ili su dosta niske ili su jako visoke, malo mršavije, malo jače, i to mi je lijepo vidjet kako bi odjeća stajala na stvarnoj ženi'', kaže.

Stvarna žena je u ovoj kolekciji glumica Dina Vojnović, Katarinina najbolja prijateljica:

''Meni je to uvijek zadovoljstvo jer Katarina je izvrstan umjetnik u svakom smislu, i izvrstan prijatelj pa je kombinacija toga dvoje uvijek dobitna kombinacija'', govori Dina.

Iako je Dinina glumačka karijera neko vrijeme bila na pauzi zbog preseljenja u Irsku, trenutačno je možete pogledati u filmu 4:2. Katarina pak umjesto filmskog platna igra na kazališnim daskama:

''U kazalištu sam sad prije dva tjedna imala premijeru u Vinkovicima, zove se ''Privatni životi''. Jedna lagana komedija, premijerna publika je dobro regairala, od 9. mjeseca igrao dalje, doći ćemo i u Zagreb, bit ćete pozvani'', rekla je.

I iako ova mlada žena ima dvije uloge – glumice i dizajnerice, u obijema su joj važne iste stvari:

''Pretjerane razlike nema, jer se uvijek trudim i u jednom i u drugom poslu dati sve od sebe, i dosta znam biti picajzla, odnosno perfekcionist bi se reklo, i dok se sitnice ne riješe dosta će me smetati i u jednom poslu i drugom'', zaključila je.

Jer prava je sreća raditi dva posla i oba voljeti!

In Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.