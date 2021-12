Za kraj godine glumica i dizajnerica Katarina Baban ispunila si je želju - održala je prvu samostalnu reviju. Kolekciju bajkovitih i ženstvenih kreacija predstavila je u punom sjaju, a ponos iz prvog reda nisu skrivali njezini roditelji i dečko. Potporu su joj pružile i brojne poznate Hrvatice poput Lane Jurčević, Petre Kraljev, Ane Vilenice. Tko je od njih imao tremu te kako bi zaokružile ovu godinu, ispričale su Dijani Kardum za In Magazin.

Katarina Baban velikim je događajem obilježila kraj godine, a uz nju je bila i posebna osoba:

Bajkovite kreacije, idilična atmosfera. Svoju prvu samostalnu reviju glumica Katarina Baban mogla bi opisati kao događaj za pamćenje.



"Uzbuđena jako, zahvalna jako, pa ponosna na cijeli tim koji je stajao iza svega ovoga", priznala je Katarina.



Nakon izlaska svih modela odahnula je Katarina, ali i njezini roditelji, koji su reviju pratili iz prvog reda. Iako se drži podalje od kamera, Katarinu je ovog puta došao podržati i dečko Igor.



"Njemu isto ovo jako puno znači, jako je on uzbuđen i koliko sam ja bila luda, mislim da je bio i on", otkrila je Katarina.



Svoj brend ova je glumica pokrenula još 2017. godine. Otad oduševljava mnoge brojne zaljubljenice u modu koje su joj došle dati potporu.



"Imam tremu više nego ona, ja mislim", zaključila je Katarinina kolegica Petra Kraljev.



"Preponosna sam i preizbuđena što je došlo do ovog, da ima svoju prvu samostalnu reviju", izjavila je Katarina Madirazza.



"Ja se stvarno njoj divim jer se divim svakoj hrabroj ženi. Glumici koja je na tržištu rada s jedne strane, a s druge strane koja je hrabra da se upusti u stvari koje možda nisu njezin fah, kao što je recimo krojenje i šivanje", zaključila je Ana Begić.



Hrabrost, ali i svestranost, krase mnoge naše poznate dame koje se sve češće odlučuju krenuti u poduzetničkom smjeru.



"Meni nema ništa ljepše zapravo kad žena misli da može raditi više toga, da može hendlati tu količinu i organizacije i stresa i operative i svega skupa. Ali mislim da je to jedna lijepa poruka općenito za sve žene da se ne moramo limitirati, da žene zapravo mogu više od muškaraca", zaključila je Lana Jurčević.



Samostalna revija bila je idealan završetak 2021. godine.



"Mislim da je zapravo ovo nekakav po meni završetak godine. Mislim da mi ovo ništa više ne može nadmašiti. Ništa se bitno i važno ne može dogodit u ovih nekoliko dana. Nekako sam tempirala da cijela ova godina ovako završi", pojasnila je Katarina.



A želje za 2022. godinu su prilično skromne.



"Za 2022. si želim si onako uspješnu radnu godinu, smirenu, možda manje priče o koroni. Možda samo to da se smanji i ostalo sve da bude kako je bilo dosad", poželjela je Katarina.

