U devetoj emisiji, svoju je pobjedu napokon dočekala i Katarina Baban. Seksepilnim nastupom kao Nicole Scherzinger nikoga nije ostavila ravnodušnim, a kandidati nisu imali druge, nego se jednoglasno složiti s odlukom žirija.

Uvjerljiva pobjeda u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' napokon je i Katarinu Baban lansirala na vrh ljestvice.

''Lijep je osjećaj jako s obzirom da sam bila jedina koja još nije pobijedila, tako da je napokon došao red na mene i baš sam bila jako jako sretna. Danonoćno sam vježbala po kući i skakala, tako da evo, trud se isplatio.'', priznaje Katarina.

Kako je ona jedina kandidatkinja koja se još nije domogla pobjede, Katarina je u jednom trenutku čak posumnjala u sebe.

''Svašta ti se počne motati po glavi, pogotovo zato što najmanje sam ja, imam dojam, o tome razmišljala. Svi sa strane su mi kao pa zašto ti još uvijek nisi pobijedila, ti si već trebala pobijediti, pa su mi onda oni počeli stvarati taj neki pressing'', priča.

No seksi nastupom pomela je konkurenciju i otkrila nam kako se mnogima svidjela uz nešto drugačiji imidž.

''Nicole mi je onako jedna od najsavršenijih žena ikad, sad koliko je maska ličila ne znam, bila je ta duga crna kosa na račun koje su mi se počeli svi javljati da se moram bojati u crno, ali ljudi niti je to moja faca niti je to moja boja kože, imam hrpu šminke na sebi. Svi ne, ali super ti stoji. Da, ali to nije moja faca, haha, to bi možda nekome drugome dobro stajalo, ali jai dalje mislim da crno ne dolazi u obzir. Ostajem plavuša'', zaključila je.

Za pomalo hiperkativnu glumicu, najveći izazov u showu bilo je nešto potpuno neočekivano.

''Najveći problem mi je zapravo bilo sjediti mirno u stolici i to sam znala da će i biti najveći problem s obzirom da sam nemirna sto na sat, jer stvarno ne mogu ostati sjediti na istom mjestu, a svi su me upozoravali od starta da se priviknem na to da ću satima sjediti u istoj stolici. Ono što sam možda mislila da će mi biti problem su te neke koreografije jer se nisam nikad bavila plesom i zapravo tijekom faksa su me nekako svrstavali u tu grupu ljudi kao da imam dvije lijeve noge i ja sam zapravo cijeli svoj život mislila: okej plesom se neću baviti, neću uopće ulaziti u to. I zapravo kad sam ušla u ovaj show Igor Barberić i ostali plesači su mi rekli da sam zapravo prilično brzo i dobro ulovila te koreografije i korake i onda sam zapravo na neki način otkrila neki novi segment sebe za koji sam mislila da stvarno ne postoji'', ojbašnjava.

A čini se da su brojni kandidati, iz sezone u sezonu, upravo na ovom mjestu, prvi put, otkrili i tremu.

''Nisam nekakav tremaroš, tijekom života stvarno nisam imala situacije, s obzirom da sam puno na sceni, da sam imala neku tremu, ali kad uđeš u taj lift, to je nešto nevjerojtano. Svu onu tremu koju nisam imala cijeli život, u tom trenutku svaki put imaš. To je jedan poseban lift. Meni je prolazilo sve kroz glavu, Isuse Bože, šta ako mi sad kosa zapne za mikrofon, jesu li mi vezice dobro zavezane, šta kao mi ova naramenica padne, pa mi se sad ruka upetlja u to, hahaah...



Srećom, ovakvih nezgoda dosad nije bilo, a hoće li i u sljedećoj emisiji sve ići prema planu, ne propustite provjeriti već ove nedjelje. Što nam je još rekla, provjerite u prilogu INmagazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.