Omiljena voditeljica Karmela Vukov Colić zaplovila je potpuno novim vodama. Studio i kamere zamijenila je kuhačom i štednjakom. Njezina prva kuharica toliko je popularna da je već doživjela drugo izdanje.

"Kuhinja života" kuharica je koja na neki način ujedinjuje cijeli život nekoć omiljene TV voditeljice.

"Teško je reći jesu li to moji autorski recepti. Nisu, to su mamini i bakini recepti koji se s koljena na koljeno prenose u našoj obitelji i koje smo milijun puta skuhali i uz koje smo stvarali neke naše lijepe uspomene", otkrila je Karmela.

Karmela je kuhanje zavoljela još u djetinjstvu.

"Ja sam imala sreće da su i moje bake bile i moja mama još uvijek jest, vrsne kuharice i da sam od njih baštinila tu ljubav prema kuhanju. A uz to su mi odmalena davale slobodu. Evo, baš u ovoj kući gdje se mi sad nalazimo, kao klinki još bi mi baka dala jaja i brašno, sir, ono što je imala doma i ja sam tu mijesila kolače, pekla palačinke, što god sam zamislila, nije bilo nikakvih ograničenja. Kad sam pripremala knjigu, željela sam napraviti knjigu u kojoj možete naći i kako napraviti sarmu i kako napraviti ajngemahtes ili einpren-juhu, kašicu ili rezance za juhu. Čini mi se da danas ima jako puno modernih kuharica s modernim receptima, ali nema puno ovih iskonskih, starinskih, rekli bismo tako, recepata", zaključila je Karmela.



Na njezino kuhanje dosta je utjecalo podrijetlo, koje ujedinjuje nekoliko regija.

"Prvi dio je Zagreb jer sam ja rođena u Zagrebu, jedna baka mi je prava Purgerica. Onda je jedan dio dalmatinski, moj djed je s otoka Zlarina pa su s njim došli dalmatinski recepti. Onda je treći dio Moslavina i Slavonija, mama je Moslavka. Baka i djed su živjeli u Moslavini i ja sam jako voljela provoditi ljeta kod njih", prisjetila se.

Podijelila je i obiteljske recepte za blagdane, zimnicu te one na koje su utjecala putovanja svijetom.

"Normalni ljudi se s putovanja vraćaju s magnetićima za frižider, a ja sa začinima, posudama, receptima i sličnim stvarima. Jako volim talijansku kuhinju, na Šri Lanci sam odlične curryje jela i tamo sam se u njih zaljubila, u Portugalu obožavam sve što je s bakalarom", otkrila je Karmela.

A kada je pitate je li više za slatko ili slano, dileme nema.

"Ja sam apsolutno za sve, što se i vidi, haha! Kad biste me pitali koje je moje najdraže jelo, to je pašticada s njokima, zlarinska. To stvarno obožavam, ali isto tako volim i macaronfleisch koji je moja baka Purgerica spremala ili piceka na saft s demfanim krumpirom koji je spremala baka Moslavka", kaže Karmela.

Tradicionalna jela imaju tradicionalne nazive, dok su nazivi onih koja je ona smislila mnogo zabavniji.



"Kao paella mixta za Dalijev brk ili ozbiljno ukiseljeni krastavci na djedov način", samo su neki od njih.

A evo i tajne kako da vam jelo uvijek super ispadne.

"Moja mama kaže - i kad ne ispadne dobro, to je točno tako trebalo ispasti. Ne treba se bojati, mi kuhari amateri imamo tu sreću i slobodu da možemo i pogriješiti. Nismo profesionalni kuhari da uvijek moramo iznijeti apsolutno jednako jelo jednakog okusa i izgleda na stol. Mi se s jelom možemo igrati, tako ako nam prvi put ne ispadne baš savršeno, drugi put će sigurno ispasti odlično", objasnila je Karmela.

