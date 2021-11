Otkako je u 39. godini preživjela moždani udar, Ivana Plechinger potpuno je promijenila način života. Sav strah i negativne misli nastoji maksimalno blokirati, a znanja koja je stekla mijenjajući se, danas dijeli motivacijskim govorima, radionicama, ali i svojom knjigom. Prva knjiga doživjela je velik uspjeh, a u drugoj, koju još piše, odgovorit će na pitanje što bi to htjela da je u životu ranije znala.

Voljeti sebe, nije sebično, već to znači poštovati se i dobro znati svoje vrijednosti. Samim time, kaže Ivana Plechinger, moguće je širiti ljubav u sebi i potom je davati drugima.

Ne zaboraviti na sebe iznimno je teško. Kako kaže nekadašnja pjevačica i televizijska voditeljica, a danas uspješna motivacijska govornica, ona je bila pravi primjer žene koja se stavlja na posljednje mjesto.



''Moja baka koju sam strašno voljela, bila je jedna od onih koje sve za druge rade, a ništa za sebe i onda sam ja to samoj sebi radila i na takav način sam puno radosti svojem životu odnijela, a nisam zbog toga bila bolja mama i bolja žena'', priča Ivana.



I baš zato, ali i zbog zdravstvenog stanja, Ivana je odlučila zaokrenuti svoj život.



''Ja kažem da sam nakon moždanog promijenila sve osim muža i to je zapravo istina'', kaže Ivana.



Danas, ono što je naučila, pozitivne misli kojima se vodi, želi prenijeti i na druge. S obzirom na to da živimo s pandemijom, radionice o zdravoj ljubavi prema sebi dobile su svoje online izdanje.



Njezina publika najčešće su žene, a njoj su osmijesi na licima najveća plaća i hrana. Put u kojem počneš otkrivati samu sebe je, kaže Ivana, put je bez povratka. Uvijek želiš biti još bolji čovjek i davati još više.



''Znam da sve što se u životu događa je za moje najveće dobro. To prije nisam znala. Kad mi se i nešto loše dogodi, ja znam da je to za moje dobro. To je silno promijenilo perspektivu mene na moj život. Vjerujem da kad imaš takvu perspektivu, sve se promijeni. Kad se ti promijeniš na bolje, sve se oko tebe počne mijenjati na bolje'', kaže.

Sve ovo je cijeloživotno učenje i žao joj je što je svega ovog što danas živi postala svjesna tek nakon 39. godine.

''Doktori te liječe jednom tjedno, jednom mjesečno, jednom u šest mjeseci na kontrolama, a ti samog sebe možeš liječiti 24 sata na dan'', smatra Ivana.



Kroz svoje riječi Ivana ogoli i samu sebe. Mnogo toga izvlači iz osobnog iskustva, a ako bi morala izdvojiti samo jednu stvar koju bi voljela da je znala ranije, to je ona da bude mirna i da sve što se događa u našim životima se zapravo događa za nas, a ne protiv nas.

''Moja djeca to nasreću znaju jer imaju šašavu mamu koja im o tome priča. Ja gledam s kojim mirom oni žive i to mi daje nadu da to što radim i živim je vrijedno'', kaže Ivana.

Uskoro, ova dama velikog osmijeha, nakon prve uspješnice ''Ono što ostaje, uvijek ljubav je'', planira završiti svoju drugu knjigu, nastavlja s radionicama, ali i ženskim vikend druženjima punima pozitivnih misli i poruka.



''Dok u meni ima glasa ću na sva usta vikati, sve je dobro, bit će još bolje. Stisni zube i idemo dalje'', poručila je Ivana.

