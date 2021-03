Sigurno ste u životu doživjeli neugodnosti koje ćete pamtiti cijeli život i na koje vas prođu žmarci svaki put kada ih se sjetite. No i iz takvih situacija može se roditi nešto pozitivno. Što se to sprema, pogledajte u prilogu Dijane Kardum za IN magazin.

Svatko se od nas barem jednom našao u neugodnoj situaciji, onoj za koju biste najradije da se nije dogodila. Tog osjećaja nisu lišene ni domaće zvijezde, a o tome će sada progovoriti u Fakapu. Vodiči tim svijetom neugodnih situacija poznatih bit će Ida Prester i Mia Kovačić.



''Projekt je onako zato što je proizašao iz onog što Ida i ja nekako jesmo. Volimo te neke autentične situacije koje ne samo da smo mi isto tako proživjele. I drugi naši kolege, prijatelji, zvijezde, sportaši, glazbenici i estradnjaci proživjeli su te neke neugodne trenutke, a mi ćemo samo ugodno razgovarati s njima o tome'', objašnjava Mia Kovačić.

''Fakap'', koji će se jednom tjedno emitirati na portalu showbuzz.hr, bavi se ovakvim fenomenima, trenutcima gluposti i nespretnosti, onim situacijama kada nam IQ naglo padne iz neobjašnjivih razloga i kada iz nas poteku riječi koje nismo u stanju zaustaviti.



''Očekujemo kompletni disclosure, znači da nam pokažu sve svoje neugodnosti, fakape, prljavi veš, zamazane cipele i sve ono do čega ćemo uspjeti doći. Zapravo, svi smo mi ljudi od krvi i mesa, pogotovo u ovoj situaciji. Godina je bila očajna svima, a pogotovo njima koji se bave javnim poslom. Mislim da je ideja cijelog našeg prilogića pokazati da svi imamo svoje ružne trenutke'', kaže Ida Prester.

A jedna je neugodna situacija spojila i ove dvije prijateljice.



''Mi smo se upoznate tako što nas je isto netko ukrstio u nekom zajedničkom intervjuu i ja sam tad onako blentava, iskrena i mlada kao što sam bila, kad su me pitali što misliš o Miji, ja sam rekla što mislim: Kako je ona genijalna i super, ja sam mislila da ona predivna kao što jest, da je samo neki fikus na ekranu, a ona je puno više. I vidiš naslov cijelog intervjua: Mislila sam da je Mia samo fikus'', prisjetila se Ida.

''To onako nekako ružnije zvuči, ali ja recimo nemam s tim neki problem jer zašto ne? Super je isto taj moment kad se netko oduševi tobom ili te potpuno drugačije doživi'', dodala je Mia.

''Podcijenila sam je. A bokte pitaj što je ona o meni mislila'', nadovezala se Ida.

Što je mislila, možda otkrije u nekoj od rubrika Fakapa. Iako se poznaju više od desetljeća, ovo im je prvi zajednički projekt.

''Uvijek smo bile na različitim televizijama, drugačijim putevima i sad smo se konačno spojile. Mislim da je to dobar moment jer smo obje odrasle u ovom svemu. Koliko se mi znamo, duže od desetljeća, zadržimo se na tome. I simpatično je to bilo kad smo tek kretale, kao dvije prijateljice u istom poslu, zapravo svima djelujemo kao jako različite'', priča Ida.

Prva gošća bit će im Tatjana Jurić. Uz to što će otkriti neke nepoznate zanimljivosti iz svojeg života, dobit će i jedan zadatak.

''Nekako će se na kraju cijelog tog ciklusa pokazati da iz neke loše situacije naučiš nešto, izađeš, bolji, jači i mislim da će svi koji gledaju taj naš mini web-format shvatiti da i oni imaju takve situacije i kad pogledaju da je ovaj prošao tako lagano i priča o tome, onda mogu i ja'', zaključile su Ida i Mia.

