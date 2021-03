Kako nastaju spektakularne transformacije u showu "Tvoje lice zvuči poznato", holivudski računalni trikovi u videospotovima, pogreške sa snimanja vaših omiljenih serija? Na koji način nastaje TV čarolija i sve ono iza kamera što ne možete vidjeti na malim ekranima, za IN magazin otkriva Davor Garić.

Filmovi, serije, TV spektakli i show programi često nas ostave bez daha, no iza tog čarobnog svijeta mašte stoji prilično stvaran i dugotrajan rad majstora šminke, rasvjete, računalnih stručnjaka i cijelog produkcijskog tima.

"Puno ljudi, reflektora, kamera. Kod nas je jako dinamično jer radimo u vrlo brzom tempu, svi su uigrani, svi su jako brzi, spretni", otkrila je glumica Barbara Nola iz serije "Dar Mar".



Zavirit ćemo na set snimanja dramskih serija Nove TV. Snima se užurbanim tempom, no katkad iskrsnu nepredviđene situacije.



"Grozno je bilo kada samo poderao kaput Eciji Ojdanić! Prvo ti bude problem jer snimamo u nekom tempu. Svaka je minuta važna i kad nešto tako napraviš, prvo što ti prođe kroz glavu je: ''Uh, sad stajemo na 15 minuta!''', otkrio je glumac Slavko Sobin.



TV show spektakli poput ''Plesa sa zvijezdama'' podrazumijevaju cjelodnevne plesne pripreme kandidata, a na dan emisije uživo pune ruke posla ima sektor šminke i frizure. Perika je ključ transformacije u Babu Bebu, koju svaki dan na snimanju serije "Dar Mar" proživljava glumica Meliha Fakić. Za nekoliko minuta postaraju je za 20-ak godina.



"Prozvala sam periku hrčak jer to užasno bocka, smeta, ti zavoji, šnalice, ali eto izdrži se, sve se izdrži", kaže Meliha.



Sati su potrebni i kako bi kandidati showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' postali netko potpuno drugi. Kostimi, umetci, naglasi ovo, sakrij ono, perike, visoke potpetice. Rad ovih majstora transformacije zaista graniči s čarolijom.



"Svi imaju neke klasične strahove, dečki štikle, cure neke čudne perike. Ja nemam takve strahove, mene strah leća. Nikad u životu nisam stavila leće u oči i dobili smo od šminke upute da vježbamo stavljati ih. I svi su vježbali, ja nisam", priznala je pjevačica Lu Jakelić.

TV čarolija ne poznaje ni geografske granice. Na Zagrebačkom Velesajmu izgrađen je cijeli jedan istarski gradić - najveći set na otvorenom u Hrvatskoj. Iako izgledaju savršeno realno, ove ulice, trgovi i pročelja rad su vrhunskih TV scenografa.



"Kad sam prvi put dobila scenarij u ruke, pala mi je na pamet ideja da nikada nismo snimali u Istri, u nekom malom primorskom gradiću i da bi to bilo divno. No znajući naše financijske i vremenske okvire, znali smo da je to nemoguće, pa se rodila ideja da dovedemo Istru u Zagreb", izjavila je producentica Sanja Tucman.



Glazbeni videospotovi priča su za sebe. Mašti i računalnoj čaroliji ovdje nema kraja.



"Doslovno je sve lažno u ovom kadru. Ovo je 3D auto, 3D zgrade, 3D tlo, refleksije u ovim lokvama koje vidite. Sve je zapravo napravljeno u računalu", pokazao je redatelj videospotova Dario Radusin.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.