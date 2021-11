Jurica Pađen jedan je od naših najboljih skladatelja - potvrdilo je to i Hrvatsko društvo skladatelja, izdavši mu prestižni notni album koji je dosad dobilo samo 17 najistaknutijih hrvatskih autora. Što ga veže uz Severinu te kako je baš njegov lik proglašen krivim za raspad slavnih Beatlesa, otkrio je za In magazin.

"Fratello", "24 sata", "Stavi pravu stvar" ili pak "Otkazani let" samo su neki od rock klasika poteklih iz pera Jurice Pađena. Da su Juričini hitovi desetljećima neizostavan repertoar svakog dobrog tuluma, prepoznalo je i Hrvatsko društvo skladatelja koje mu je priznanje odalo upravo izdanim notnim albumom koji sadrži verse i note njegovih 30 najvećih hitova.

''Tko god si hoće to malo naučiti, uz gitaru, na klupi u parku, ovo je dobra stvar, uz to su priložena i dva cd-a sa svih 30 pjesama koje su ovdje tiskane. "Taj album je veliko priznanje, nešto kao ulazak u Hall of Fame hrvatski jer od sad ga je dobilo 17 autora i to najvećih imena ikad na ovim prostorima sto se tiče skladanja'', govoriJurica.

Pađenovo ime našlo se tako među velikanima poput Arsena Dedića, Zdenka Runjića, Nikice Kalodjere i mnogih drugih...Možda niste znali da je autor bezvremenskih hitova grupe Aerodrom pjesme pisao i za Zlatne dukate, ali i Severinu.

''Napisao sam zajedno sa Zrinkom, on me jednom zamolio, pa sam s njim napisao pjesmu, ''Odlazim'', a osim toga sam bio i gost u spotu. Tako da sam glumio šankera, u beach baru negdje, beach bar je glumio Jarun, na Jarunu je bio beach bar, to je glumilo more. Mućkao sam koktele u njenom spotu '', kaže.

Juričin talent za skladanje prepoznat je i izvan granica Lijepe naše. Mnogi poznati europski pjevači njegove pjesme odjenuli su u novo ruho.

''Recimo, jedna od najpoznatijih pjevačica u Poljskoj je snimila ''Običnu ljubavnu pjesmu'', ''Fratello'' je bio hit u Finskoj, snimljen je u Njemačkoj, u Austriji .Tu su obrađivali moje pjesme od hip hopera pa do repera, pa do tamburaša, pa do rock pjevača. Ja moram naglasiti da nikad nikome nisam nudio pjesmu'', kaže.

A želju napisati je, uz osmijeh kaže, ima samo jednoj osobi:

"Paula McCarteyu bi htio napisat pjesmu. Mislim da bi mu dobro legla.", kaže.

Želja je mu je, čini se, još 2018. postala stvarnost kad je u pjesmi "Confidante" velikog Paul McCarteneya prepoznao svoju skladbu "Samo me draga ne ostavi" iz davne 1997. 97-postotnu podudarnost izračunao je i računalni softver, a službeni dokument o izrazitoj podudarnosti prošle mu je godine izdalo i Hrvatsko društvo skladatelja.

''Za sad nema ništa novo. Paul me još nije nazvao, ostala je jedna zgodna priča, jedna sinkronizacija koja je jedna u nizu mnogih koje mi se događaju i koje uredno zapisujem'', kaže.

A zapisao je i ovu. Ako je suditi prema fotografiji objavljenoj u poznatim srbijanskim novinama, upravo je Pađen kriv za raspad slavnih Beatlesa.

"Vrlo ozbiljan beogradski list je objavio priču u kojoj McCartney skida sa sebe krivicu za raspad Beatlesa i prebacuje na Johnna i oni su objavili sliku Paul MacCartneya i Johna Lennona, ali umjesto Johnna su stavili moju fotku. Da vidimo ima li uporišta? Jesu li se oni slučajno zabunili ili? Isti, gotovo, to je to.", priča.

Jurica, kao i u novoj pjesmi koja je već osvojila vrhove regionalnih top ljestvica, svaki dan živi svoj san.

"Poruka je da se treba usuditi, da se ne treba bojati onoga što maštaš , što bi želio u životu jer život je toliko kratak i neizvjestan i pitam se da li je realnost tolikočarobna da bi se čovjek trebao odreći svojih snova, da se boji što će reći okolina , da se boji kako će to ispasti, da li će biti uspješno'', kaže.

Zato već danas bez odgađanja i vi počnite:

''Živjeti svoj san!''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.