Prije nekoliko dana objavljena je vijest kako je naš glazbenik Dino Jelusić postao član legendarnog britanskog hard rock benda Whitesnake. Mladi glazbenik koji je dosljedno slijedio svoje snove ne praveći kompromise ni kad je bilo najteže uspio je nešto o čemu sanjaju milijuni diljem svijeta. Pred njim su najveće svjetske pozornice jer iduće godine kreće na turneju s Whitesnakeom. Koja je njegova uloga u bendu, hoće li ga slava promijeniti i kako je izgledao njegov put do uspjeha, otkrio je Juliji Bačić za IN magazin.

Kad glazbu živite 24 sata kao što to čini Dino Jelusić, trud, rad i talent prije ili kasnije bit će prepoznati, a njegov su prepoznali ni manje ni više nego članovi Whitesnakea, koji su ga pozvali u svoje redove.

''Neću vam lagati, nisam jeo zadnja tri dana jer nekako znam za ovu vijest već neko vrijeme, ali kad se to dogodilo, kad sam vidio da on to najavljuje i sve silne komentare s domaće i svjetske scene, malo me to udarilo'', priznaje Dino.

Kad je prije nekoliko dana objavljena vijest da je Dino novi član Whitesnakea, svi su se pitali koja će točno biti njegova uloga u bendu?

''Mislim da će kad dođe live show svima biti malo jasnija slika, ali imat ću navodno i solo točku u koncertu, svirat ću klavijature, svirat ću na nekim pjesmama gitare i vrlo vjerojatno ću jako puno pjevati s njim, tj. iza njega kao prateći vokal'', priča.

Pjevat će s Davidom Covedraleom, s kojim se prvi put susreo na koncertu na Šalati prije dvije godine kad je sa svojim bendom Animal drive bio predgrupa Whitesnakeu.

''Obratio mi se, ovako je rekao: 'Well done, great job!' To je bilo to, ja nisam tip koji će se uvaljivati. I onda je došao poziv prije mjesec i pol, mislio sam da me netko maltretira i pranka. Na kraju je ispalo da se on stvarno sjetio mene, pročekirao me na YouTubeu'', priča Dino.

Poziv da se pridruži kultnom bendu stigao je s drugog kraja svijeta u dva sata po noći, a tek sutradan ovaj je mladi glazbenik shvatio što se zapravo dogodilo.

''Nazvao me dan kasnije, rekao je da je impresioniran mojim sviračkim sposobnostima, da mrvicu preopasno pjevam i rekao je da mu se jako sviđaju moje ideje što se tiče pisanja pjesama i da bi volio da dođem što prije u Ameriku da radimo na nekakvim idejama. Čast mi je što je rekao da želi da budem zadnji član Whitesnakea, da budem taj magnificent seven'', priča Dino.

Ova vijest odjeknula je ne samo u domaćim nego i svjetskim medijima, a čestitke stižu sa svih strana.

''Massimo me nazvao, imali smo super razgovor. Nakon toga me nazvao Jacques, a onda i Radojka Šverko. Javio mi se neki duboki glas i ja sam da mi je poznat glas. Kad je rekla da je ona Radojka Šverko, odgovorio sam: 'Čast mi je što ste me nazvali.' Mark iz Dream Theatera, gitarist Guns N' Rosesa, svi živi producenti izvana javljali su se da ništa manje nisu očekivali, da će doći gledati'', priča Dino.

Dinova priča o uspjehu pravi je primjer da se može uspjeti bez obzira na adresu na kojoj živiš.

''Uopće nije stvar živiš li u maloj Hrvatskoj ili u velikoj Indiji, Kini ili još većoj Rusiji. Ako pokažeš taj lik, svi će te htjeti'', smatra.

Ni slavi ni velikom uspjehu nije dopustio da ga promijene.

''Ja se i dalje mislim vratiti u Zagreb igrati ping-pong s malim bratom i ići na kave. Ako te to promijeni i sad nećeš ni s kim razgovarati, mislim da je to problem osobne prirode, a ne uspjeha. Ovo te jedino može promijeniti da budeš još bolji i zašto ne bi poticao nekog drugog da bude kao ti ili uspješniji'', smatra.

A puno se pisalo i pričalo i o Vucinim komentarima na račun Dina Jelusića.

''Išao se izvući iz ovog svega. Nemam ništa protiv Vuce, čak sam ga i branio kad je govorio loše o meni. Ali potez da ideš mene pohvaliti i onda pričaš loše o Luki Modriću, to je možda najbizarniji potez. Da uzimam k srcu sve loše komentare koje sam doživio u ovoj državi, mislim da bih sad bio na respiratoru'', zaključio je.

Već sad ostvario je za mnoge nemoguće, nastupa s Trans-Siberian Orchestra, član je Whitesnakea, pjeva, svira, stvara pjesme, a tek mu je 29.

''Za 10 godina nadam se da ćemo raditi intervju povodom dvije rasprodane arene'', rekao je.

U to uopće ne sumnjamo jer Dino Jelusić tek je počeo.

