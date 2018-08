Skroman, požrtvovan i s obje noge čvrsto na zemlji - tako se često opisuje Dinamovo pojačanje Mario Šitum. Supruga Nika opisuje ga i kao divnog oca, no u to smo se morali uvjeriti iz prve ruke. Sanja Kuzmanović zavirila je u zagrebačku oazu mira obitelji Šitum i provjerila kako to Mario dribla s pelenama.

Nakon što je nedavno ponovno odjenuo modri dres i zaigrao za svoj Dinamo, Mario Šitum ipak je prisiljen grijati klupu. Neobična i rijetka ozljeda tetive donijela mu je mirovanje i terapije, ali i malo više vremena za obitelj.

''Na sportskom planu nije baš najbolje, ali prognoze su bile crnije nego što je stanje, sva sreća, Bogu hvala. Predviđa se mjesec i pol pauze. Polako idem na bolje'', priča nam.

Dok je njegova ekipa trenutačno na pripremama i utakmicama, Mario sad ima malo više vremena za obiteljski život.

''Da, evo, uživam u sinčiću, svaki dan, družimo se. Ako dobijem nekakav težak trenutak u životu, pokušavam ga iskoristiti na neki drugi način'', kaže.

Mario i Nika upoznali su se još kao školarci, a nakon 5 godina veze stali su pred oltar.



''Bili smo gimnazijalci, nisam ja još taj njegov nogomet shvaćala ozbiljno, ni on nije mislio da će to tako dobro krenuti, išli smo jedno drugome na maturalnu, i eto tako, zaljubili smo se, oženili se mladi'', priča Marijeva supruga Nika. Podrška supruge Dinamovom nogometašu znači jako puno.

''Ona je drugi ja, ne znam kako da se drugačije izrazim, jako mi puno znači što je ona cijeli život uz mene. Sve je prošla sa mnom, nemam riječi hvale za nju. Normalno, kao što ste rekli, jako je teško ženama napustiti sve svoje, odseliti se u drugu državu, bez prijatelja, bez rodbine, bez ikoga svoga. Sva sreća, nogomet je takav posao da si s financijske strane možeš dosta toga priuštiti, tako da ono vrijeme što imamo slobodno, to si priuštimo neka putovanja i stvari koje nas uveseljavaju. Nije to neki rastrošan način života kakav žive Ronaldo i Messi, ali ako ostaneš skroman možeš si priuštiti...'', priča nam Mario.

Puno više od jednog hrvatskog standarda sigurno.



''Moji roditelji su normalna radnička klasa, imali smo sve, ali ništa u izobilju. Normalno da sam sretniji što ću moći sinu nešto drugo priuštiti, makar se isto, po meni, treba paziti u tom odgoju, ne ih previše razmaziti, naučiti ih pravim vrijednostima u životu, mislim da nije sve u novcima, novac je dobar, treba ga imati. Međutim za nekakva pretjerivanja smatram da imamo i više nego dovoljno što bi trebali'', zaključuje nogometaš.

Iako im se život promijenio, oni su ostali isti. I dalje se najviše druže sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Mario i Nika sada su u braku već tri godine, a njega je, kako sami kažu, prije nepunih osam mjeseci blagoslovio mali Jakov.

''I onda dobiješ dijete i onda otvoriš jedan totalno novi level ljubavi i sreće i sve drugo se može sakriti ispod toga. Tako da bi htjeli što više toga'', govori Marijeva supruga, a i on se slaže.

''Postaneš sam sebi manje bitan, on ti je na prvom mjestu, želim ga svakim danom sve više gledati, uživati u njemu, kako raste, već mi sad prebrzo raste. Sve najbolje o djeci, imajte ljudi što više djece'', poručuje Dinamovac koji bi želio imati barem četvero djece.

Sinčiću Jakovu pokušat će usaditi vrijednosti kojima su njih naučili njihovi roditelji.

''Nećemo mu nametati nikakva prevelika pravila ni neke svoje afinitete i želje, voljela bi da bude u sportu, da se bavi sportom, naravno da će škola biti broj jedan na čemu ćemo inzistirati, a ostalo eto, kako on hoće'', njihova je želja.

