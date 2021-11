Domaće zvijezde najčešće na malim ekranima gledamo dobro raspoložene, no katkad i njih svladaju osjećaji pa pokažu svoju emotivnu stranu. Mnogo su puta to činili pred kamerama IN Magazina i otkrili da su veliki emotivci. Grdovićeve suze, Severinin nepokolebljiv duh, Vitasovićeva nostalgična sjećanja... Rekli bismo - i zvijezde su samo ljudi. Ekipa In magazina istražila je kako izgledaju kad su preplavljene emocijama.

Život je satkan od sretnih, ali i onih manje blještavih trenutaka. Jedan dan nam lice krasi osmijeh, sutradan niz obraz klizne suza. Tako je i u životu zvijezda. Iako ih najčešće vidimo nasmijane, i njih nerijetko obuzmu emocije. Grdovićeva emotivna ispovijest o borbi s alkoholom rijetko je koga ostavila ravnodušnim. Kaže, izgubio je sve, i dostojanstvo i suprugu Brankicu.



''Ima pravo, dajem joj ponos. Dajem joj ponos i svakoj ženi koja može takvu budalu držati, a dobar čovjek. Bit će sve u redu, ti ćeš se izvuć i bit će sve OK. Samo to moraš dogovorit sa sobom i krenut novim putem. Želim to, ali to treba izdržati'', kaže.



Severina dobro zna što znači biti na vrhu, ali i na dnu. Upravo se tako osjećala bespomoćno vapeći za pravdom, dok je trajala njezina bitka za skrbništvo nad sinom Aleksandrom.



''Moja kvaliteta života je bila takva da sam prošle godine prestala s nastupima. Pitaju me zašto mršaviš, imate određene razloge... Ali sam onda shvatila da morate sve te probleme zagrist, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta i da to trebate rješiti, ali i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu. .. da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve reć, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, ljepotu za životom!'', pričala je jednom prilikom Severina.



Neizmjeran osjećaj tuge sve je ispunio kada nas je napustio neprežaljeni Oliver Dragojević. Njegovi kolege nisu skrivali emocije.



''Teško ova dječja duša koja je još u meni prihvaća da ga više nema.

Ahhh...Olivere moj, sad si slobodan, i neka ti je lipo gdje god da si'', govorila je Jasna Zlokić.



Alen Vitasović veliki je emotivac. Nakon vrtoglavih uspona, ali i padova u karijeri, prisjetio se najsretnijh dana svojeg života – onih bezbrižnih đačkih.



''Evo sad kad sam nakon dugo vremena opet tu, baš me nekako hvataju neke strašne emocije. To je bio jedan od najpozitivnijih, najljepših perioda mojeg života'', pričao je.



I Simona Mijoković prošla je sito i rešeto u svojoj karijeri. Od velike popularnosti do najcrnjih dana koje bi najradije izbrisala. No iz svega je izašla jača nego ikad i danas uživa u obiteljskom životu.



''Roditeljstvo, majčinstvo je jedna velika žrtva, sebe darujem, odricanje... ali najveći blagoslov, nema tog blagoslova kada vidim moju dječicu, kada mi se raduju, kada ih odgajam, kada ih učim o vjeri, kada su oni kraj mene, kada sam ja i majka i njihova domaćica i kuharica i čistačica, sve u jednom sam, za njih, s njima i koračamo polako, iz dana u dan strpljivo'', objasnila je Simona.



Upravo je majčinstvo i kod Maje Šuput izmamilo najdublje emocije.



''Sad prvi put u životu sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno dijete jer nikada do sada nisam mogla zamisliti da nekoga možeš tako voljeti. Ja sam mislila da žene lažu zbog novina, jer moraš to reći jer si mama. Ja ne mogu uopće zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno pa da još jednom volim ovako nekog'', zaključial je Maja.



Čini se da i kod naših zvijezda emocije dirigiraju orkestrom života.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.