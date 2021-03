Kad je prije četrdesetak godina švedski glumac poželio napraviti predstavu sa zatvorenicima iz zatvora visoke sigurnosti, očito nije bio svjestan da će na dan kazališne premijere svi pobjeći. Prema ovoj priči snimljen je film koji je već dobio nagradu za najbolju komediju. Ivana Nanut je u razgovoru s francuskim glumcem Kadom Meradom, doznala je kako je bilo snimati u zatvoru, ali i kako se nosi s pandemijom zbog koje film nije imao svoju tradicionalnu premijeru na prestižnom festivalu u Cannesu.

Zarada holivudskih filmova prošle je godine zabilježila pad od čak 80 posto, koronavirus zatvorio je kinodvorane, a filmski studiji odgodili su objavu mnogih filmova. Sličnu sudbinu imao je, prvi put u povijesti i Canneski filmski festival, koji je zbog pandemije samo prikazao neke od najnovijih filmova bez fotografiranja i poziranja na jednom od najpopularnijih crvenih tepiha na svijetu. Jedan od tih filmova bio je "The Big Hit".



"Čujte, to je prilično tužno. Izabran si na festivalu koji se nikad nije održao. Dakle, festival se nije održao i nema traga o tome događaju. Ne znam hoće li se taj festival ove godine vratiti i u kakvim uvjetima. Hoćemo li moći prikazati film jer žarko želimo biti u Cannesu. I zapravo je veći problem kad ćemo otvoriti kina, to je pravi problem", smatra francuski glumac Kad Merad.



Kad je jedan od najpopularnijih francuskih glumaca, a njegovu posljednjem filmu "The Big Hit" europska filmska akademija dodijelila je nagradu za najbolju komediju. Film je inspiriran instinitim događajem švedskog redatelja, koji je sa zatvorenicima u zatvoru pripremao kazališnu predstavu, no na dan njezine premijere, oni odluče pobjeći. Kad u filmu glumi redatelja predstave.



"Dio smo snimili u studiju u Parizu, snimali smo i tjedan dana u pravome zatvoru nedaleko od Pariza. Svi zatvorski hodnici, sav interijer dvorane za probe snimljeni su u studiju. Redatelj je pokušao imati prave zatvorenike kao statiste, da budu s nama. Ali već je mnogo to što smo smjeli snimati u zatvoru. Nismo bili u kontaktu sa zatvorenicima. Ne jer bi to bilo opasno, nego jer je to zabranjeno. Zatvorski čuvari odveli su nas na set, nekad bismo vidjeli ponekog zatvorenika koji je išao s jednog mjesta na drugo. To su bili jedinstveni, neobični trenuci.

Ujutro bismo ušli u zatvor, a otišli navečer. Kao da smo zatvorski čuvari. Bilo je to dojmljivo iskustvo. Često idem u zatvor da pokažem svoj film, a pozivali su me u neke zatvore da predstavim film u kojemu sam glumio", ispričao je Kad.

Otkrio je i kako živi u ovom novom normalnom?

"Prilagođavam se. Svi se nalazimo u istoj situaciji, nismo sami u tome, prilagođavamo se. Ja sam u kazalištu od ožujka i triput sam odgađao predstavu. Isto mi je kao svima ostalima. Čekam da počnem glumiti, pišem, skladam, razmišljam kako ću raditi svoj posao. Kako ću pripremiti nastavak rada, kako ću se pripremiti. Nastojim normalno živjeti, imam djecu i brinem se za njih, za njihov život, za njihovu mladost. Ovo je dosta zabrinjavajuće za mlade. Teško je, ali nismo jedini u tome i nastojim živjeti i pustiti da sve prođe, čekam. Ali i malo radim", otkrio je slavni glumac.

