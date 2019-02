Jure Brkljača komentirao je usporedbe s legendom hrvatske glazbe Oliverom Dragojevićem. Otkrio je i detalje suradnje s Miroslavom Rusom, s čijom se baladom predstavio na ovogodišnjoj Dori.

Jure Brkljača na Dori se predstavio baladom Miroslava Rusa. Svojom interpretacijom zaradio je pozitivne reakcije, ali i usporedbe. Jurin glas mnoge je podsjetio na velikog Olivera Dragojevića.

"Smatram da je Oliver jedan jedini i da je on jedna glazbena religija koja će se godinama slušati i koja je odgojila brojne generacije. I ja bi radije da to stoji netaknuto i da to nitko ne dira jer Oliver je jedan, jedini i najveći i nema smisla uspoređivati.", smatra Jure.

"Ja bi tu samo nadodao da je zanimljivo da ti ljudi koji ga porede sa Oliverom ne rade to iz nekih loših namjera nego baš iz dobrih, i to je ono što mi je ugodno iznenađenje jer obično se kod nas čovjek odmah satre. On zapravo podjeća malo s tim pijeskom u glasu koji je imao Oliver, a ima ga i Jura..'', dodao je Miroslav Rus.

Samozatajni hitmejker upravo je zbog jedinstvenog Jurinog glasa mladom pjevaču odlučio darovati pjesmu.

Od puta u Izrael, Juri i Rusu važnije je da pjesma zaživi među publikom. Uvjereni su da imaju hit.

"Mi smo bili najbolje plasirani od onih koji su pjevali na hrvatskom. Meni je to nekako i logično da smo mi išli s hrvatskom pjesmom'', kaže Rus.

Pjesma je već dobila i svoje videoizdanje:

"Spot je sniman na Krku na jednoj predivnoj plaži, a drugi dio spota se odvija uz klavir u kazališnom ambijentu'', otkrivaju nam.



Važno je da Jure i Rus publici nisu zaboravili spremiti još jedno iznenađenje!

"Sljedeća pjesma koja će ići poslije ove, bahato ću reći da ne znam pjevača koji je ne bi uzeo. Ali ja je dajem Juri, i to s velikim guštom jer volim ga gledati kako raste'', zaključio je Rus.

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.