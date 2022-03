Jure Brkljača svoju je životu priču upakirao u note i verse nove pjesme "Da sutra odem od tebe". Kako se mladi zadarski glazbenik nosi s prekidom ljubavne veze, je li njegovo srce slobodno te koji mu je glazbeni kolega nedavno nanio ozljedu? Član zadarskog žirija na ovogodišnjoj Dori iznio je i svoja predviđanja o plasmanu Hrvatske na nadolazećem Eurosongu.

"Da sutra odem od tebe" svojevrsna je intimna ispovijest Jure Brkljače na koju je stavio svoj autorski pečat. Baladu, koja u sebi krije i autobiografske elemente, mladi zadarski glazbenik napisao je u jednom dahu.

''Govori o jednoj ljubavi, o jednom odnosu kad se zasitiš možda nečega i to se obično desi u nekim ljubavima koje traju dugo, tako da inspiracije je došla od tuda. Pjesma nije nesretna, samo se postavlja jedno pitanje. Mislim da se svatko našao u toj situaciji tko god je bio zaljubljen...", priča Jure Brkljača.

''Mislim da čovjek samo jednom pravo voli i onda kasnije malo otupi. Mislim da je onaj prvi prekid najteži, tako da svatko to proživi. Nisam tip koji pušta suze, nisam nikad, ali kroz neki drugi način to proživljavam. Mislim da je glazba lijek i dobri prijatelji, društvo, to je to'', kaže.



Novom pjesmom odlučio je zaključiti priču s albuma prvijenca simboličnog naziva ''Ostani tajna moga života''. Iako je tajna i njegov privatni život, Jure nam ipak otkriva:



"Ne mogu reći da sam sam, ali o svom ljubavnom životu nekako nemam potrebu govoriti. Želim da ljudi me dožive kako moj život, tako i moj ljubavni život kroz pjesme. Pjesma ''Da sutra odem od tebe'', tu sam sve rekao... Ljudi dobro poslusajte tekst'', kaže.



No ranjen je Jure. Točnije, ozlijeđen. Ipak, ozljedu mu nije nanijela pripadnica ljepšeg spola, već kolega glazbenik.



"Nedavno sam imao ozljedu noge na nogometu. Zapravo, Marko Kutlić me pokosio, bio sam ozljeđen tako da sam pauzirao u nekim sportovima. Marku je žao što mi je to napravio, ali naravno nije on kriv, opravio sam se od toga i sad se vraćam ponovo''.



Jure je u videospotu za novu pjesmu otkrio i svoje tetovaže koje, priznaje, mnogo govore o njegovu karakteru.



''Ovo mi je druga tetovaža koju sam tetovirao s nekih 20 godina. Vivaldi, 4 godišnja doba, random ulomak iz godišnjih doba. Volim klasiku, cijenim Vivaldija, mislim da je savršena ta skladba. Tu imam prvu tetovažu koju sam tetovirao sa 17 godina Tazman, nekako opisuje taj moj karkater, malo nestašan u nekim stvarima, pomalo čak i neuredan nekad, a tu mi iza piše R'n'R, to je stil života'', kaže.



Nedavno se vratio iz rodnog Zadra, gdje je imao čast biti član zadarskog žirija na ovogodišnjoj Dori.

''Iskreno moj favorit nekako je bila Mia Negovetić, smatram da je fantastičan vokal. Najveću ocjenu sam dao pjesmi ''No war'' zbog toga što sam mislio da je najposebnije izvedba ...", priznaje



Iako smatra da kolegica Mia Dimšić zasluženo putuje na Eurosong u Torino, po pitanju plasmana Hrvatske na Euronogu, nije optimističan.



"Mislim da nemamo šanse na Eurosongu. Mislim da to svi misle i oštro ću reći, mislim da trebamo pod hitno promijeniti nešto. Mislim da smo otišli u krivom smjeru i da još više idemo u krivom smjeru time što pokušavamo biti Zapad i netko drugi. Mislim da bi trebali ostati mi...", kaže.

