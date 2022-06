Iako je Jure Brkljača već ostvario svoj najveći san izdavši album prvijenac "Ostani tajna moga života", mladi Zadranin u novoj autobiografskoj pjesmi otkriva da još uvijek postoji san koji ga progoni. Kakav je romantični glazbenik u vezi, bi li oprostio nevjeru , ali i kako krati vrijeme u pauzama snimanja svog novog albuma, otkrio je Anji Beneti.

Iako ste možda na prvu pomislili , nova pjesma Jure Brkljače "Postoji san" ipak ne govori o njegovim noćnim morama.

"Pjesma govori o jednom trenutku moje mladosti i kako se ja osjećam, kako sam zapravo posvećen glazbi i stalno razmišljam o tome, stalno se bavim time. Najveci moj san je da imam koncert na stadionu ili u Areni, to bih najviše volio imati, i to znači onda da sam uspio u životu", pojasnio je Jure.

Na putu ka ostvarivanju svog sna Jure ipak ne korača sam.

"U svemu tome postoji jedna osoba koja me prati, koja je stalno tu uz mene. Pjesma zapravo govori o tome. Kao i sve moje pjesme je auotobiografska i nastala je prije neke tri godine i još uvijek je aktualna", otkrio je.

Iako svoj ljubavni život drži podalje od očiju javnosti, ipak mnogo toga možete isčitati iz Jurinih stihova. I samim naslovom albuma prvijenca "Ostani tajna mog života" Jure je zagolicao maštu znatiželjnih obožavateljica. A evo kakav je Jure kao partner u vezi.

"Kad treba biti romantik, jesam, ali nisam neki pretjerani. Mislim da sam normalan u vezi. Razuman, nisam ljubomoran, opušten sam. Jedina je moja mana u vezi što puno putujem, nema me puno kući, onda to ne bi bilo dobro za vezu", zaključio je.

A bi li oprostio nevjeru?

"To je teško pitanje, ali mislim da čak bi, ne bih nikad nikome zamjerio kao čovjeku, ali da li bih ostao s tom curom, to ne znam, to sve ovisi", zaključio je.

Iako je generalno pobornik one da bivši su s razlogom bivši, ipak dobro zna da u ljubavi nikad nije sve crno-bijelo.

"Mislim da se ne treba nikad vraćati prošlosti, ali postoje neke ljubavi u životu koje te stalno prate i kako kaže jedan stih u mojoj pjesmi "Ne postojim kad nisi tu". Neke ljubavi se drže i kad nove dolaze! Tako da ljubav je opasna stvar", kaže Jure.

A opasan je i Jure. Iako mnogi misle da je on miran tip, zapravo u njemu tinja avanturistički duh. S 18 godina prijavio se u Legiju stranaca, u jednom svom spotu odvažio se i sam voziti avion. Na tijelu ima tri tetovaže, a jednom od njih otkrio je da je rock and roll njegov način života.

"Ljudi misle da sam ja miran tip, pouvučen. Jesam miran ovako, ali ja bih rekao da sam vrlo živ u životu i to znaju moji prijatelji, znaju bolje. Naravno, volim izazov, avanturu, bilo što, volim živjeti život punim plućima i ne želim da svi misle da sam miran", priznao je.

Jedini izazov na koji nikad ne bi pristao je uzeti drogu. Jure je ipak veliki pobornik sportskog načina života .

"Treniram svaki dan, već godinama sam u dobroj formi, mogu reći, ne bih mogao zamisliti da nisam u formi. Tako da uz sve to moje ludiranje u životu, držim jednu čvrstu nit, a to je trening, on me spašava", prizaje Jure.

Zadarski slavuj uz tijelo , svakodnevno trenira i um. Mozda niste znali da je perspektivni mladi glazbenik veliki zaljubljenik u šah. Upravo ovom umnom igrom s hitmjekerom Miroslavom Rusom i producentom Michaelom Bloomom krati vrijeme u pauzama snimanja svog novog albuma.

"Rus igra bolje od mene za sad, vodi me velikom brojkom, mada mu se sve više približavam. Otkucat će mu ta dominacija, a igra i Mihael Bloom s nama koji je producent, on i ja smo podjednaki", otkrio je Jure.

Uz ovakvu ekipu, ne sumnjamo da će novi Jurin album, koji bi svjetlo dana trebao ugledati krajem godine, biti pun pogodak.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Frano Lasić nije se odvajao od 32 godine mlađe supruge, a ona je u haljini s prorezom sve bacila u drugi plan +23

Seksi plavuši umalo je sve ispalo iz tijesnog topića, a da svi zure u nju već se dobro navikla +26