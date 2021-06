Jure Brkljača je na krilima svojeg osebujnog glasa i emotivnih balada osvojio srca publike, kojoj je poklonio svoj album prvijenac ''Ostani tajna moga života''.

Ne postoji bolji osjećaj za Juru Brkljaču od ovoga. Zapjevati svoje pjesme s novog albuma pred publikom za svakog je glazbenika ono za što živi.



''To je najbolji osjećaj, to je smisao ove glazbe - publika. Najviše uživam u koncertima'', kaže.



Za ovaj minikoncert imao je itekako dobar razlog. Njegov album prvijenac ''Ostani tajna moga života'' u kratkom je vremenu našao put do srca publike, i to u ova izazovna vremena.



''Pa to sve i sliči na mene - u kriznim situacijama smo najjači. Bilo je čudno vrijeme, ali ljudima i dalje treba glazba, ljudi su baš tad možda i najviše slušali glazbu'', smatra.



Od 2015., kad se prvi put predstavio javnosti, njegovi najveći obožavatelji bili su veliki glazbenici.



''Prvi su mi ga spomenuli Tony Cetinski, koji mi ga je doveo u život, i Oliver mi je jednom rekao za Juru da je vrlo zanimljiv. Ja ne znam za jaču preporuku koju je taj mali imao kod mene. Vrlo je poslušan i zahvalan, što je zapravo kategorija koja danas gotovo i ne postoji'', kaže Miroslav Rus.



''Ne smijem ga prečesto slušati zato što je jako emotivan, pa vas to zna i dirnuti'', govori Mila Elegović.



''Ponekad je onako malo zbunjen, mislim da su to svi mogli primijetiti dosad, ali zanimljivo je to. Iako se čini malo zbunjen, on je jako brz, njegov mozak jako brzo radi, ali to shvatiš tek kad ga malo bolje upoznaš, kad se družiš s njim, kad se on počne šaliti i bacati fore'', objasnio je Marko Kutlić.



''Velika razlika između njega i ostalih koje sam upoznao iz tih različitih showowa i ostaloga i u poslu jest to što je on strpljiv. Kod njega nema 'kad će, kad će'. Samo radi, strpljivo snima pjesme, umjeren je. Da sam bar ja imao tu njegovu umjerenost, ja sam bio prenestrpljiv'', govori Tony Cetinski.



Pogreške nema kad Jure zapjeva romantičnu baladu. Emocije u notama njegova su uža specijalnost.



''To mi je najprirodnije, ali bit će i bržih pisama, dužan sam to. Ali zasad radim ovakve pjesme koje imaju zvuk Mediterana, sjete... To sam ja, tako se često osjećam'', kaže.



Zna Jure biti i vatreni navijač. Mladi Zadranin nije propustio košarkaški spektakl u rodnom gradu, a glazbeno druženje s Jurom Brkljačom, čini se, uz novi će album potrajati dugo, dugo.

