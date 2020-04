Uvijek veseo i nasmijan, Jole i u ovoj situaciji pokušava sačuvati pozitivan duh. Uz svoju obitelj pridržava se svih mjera zaštite od koronavirusa. Kako izgledaju dani u izolaciji obitelji Čagalj, doznao je naš Hrvoje Krolo.

Splitski pjevač poznat po svom veselom duhu i za vrijeme karantene ne posustaje s optimizmom. Svjestan je, kaže, da treba biti strpljiv te da će i ovo suludo vrijeme u kojem živimo proći. Iako priznaje da je njemu izolacija isprva teško pala.



"Volim ljude, volim se javiti ljudima, ko čovjek - dat im ruku, zagrliti ih, poljubiti, pitati kako su oni, obitelj. Teško mi to sve skupa pada, ali ima i ljudi koji su u puno težoj situaciji. Trebamo na prvom mjestu sada pogledati njih, biti svi zajedno i pomoći jedni drugima", zaključuje.



Najbolji i najjednostavniji način na koji možemo pomoći jedni drugima jest upravo taj da ostanemo doma. Jole savjetuje kako možemo iskoristiti slobodno vrijeme kojeg sad imamo napretek.



"Složiti malo podrum, garažu, drago mi je da me ima još malo više s djecom. Malo obavimo školske zadaće, zezamo se, igramo društvene igre i plešemo i pjevamo. Prolazi vrijeme i proći će ovo brzo", zaključio je Jole.



Upravo je kod obitelji Čagalj uvijek veselo. Uz tri kćeri i jednog sina vremena za dosadu jednostavno nema.



"Pa kako nas ima dosta u kući, imamo dosta hobija, tu je puno zezancije i igre PS-a, vježbanja, gimnastike'', priča Jole.



Borbu protiv koronavirusa možemo jedino zajedničkim snagama pobijediti pridržavajući se svih mjera koje nam upućuju nadležni. No Jolu posebno ljute neodgovorni pojedinci koji svojom nedisciplinom ugrožavaju svoje, ali i živote bližnjih.



"Kako ću razumjeti neodgovorne ljude ako te ljudi doslovno na koljenima mole - budite doma jer ćete pomoći sebi i svojima, i susjedima, i starijima i mlađima. I opet oni kao da to ne razumiju i kao da žele sebi i svima zlo. Ne mogu to razumjeti'', priznaje Jole.



Jole je izuzetno društvena osoba koja voli dobre fešte i druženja s prijateljima. Stoga mu najviše nedostaju jednostavni trenuci poput ispijanja kava s dragim ljudima.



"Fali mi moj normalni život, moji rituali. Kava, izlasci iz kuće, putovanja, koncerti, susret s ljudima s obiteljima, s roditeljima. Daj Bože da se sve što prije vrati u normalu", jedva čeka naš kralj zabave.



Kada se sve vrati u normalu, Jole ističe kako bismo iz svega ovoga trebali mnogo naučiti.



"Kad nas je ovo već sve zajedno zadesilo, nadam se da će proći što prije i proći će - uvijek treba biti optimist. Ali ono što bi ja volio iz ovog svega da se rodi i stvori - jedan ljepši i transparentniji, normalniji, ravnopravniji svijet. To bi bila moja želja", zaključio je.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.