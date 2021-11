Prva polufinalna epizoda Supertalenta je iza nas. Sinoć smo, osim dobre zabave i nevjerojatnih nastupa, doznali imena troje prvih finalista osme sezone. Što se u njihovim životima promijenilo od audicija, što im znači prolazak dalje te koja su im očekivanja od finala?

Devetero izvrsnih kandidata sinoć se ponovno predstavilo žiriju i pokušalo izboriti odlazak u finale.

Trbušna plesačica Azra Grljević plesom na kiši raspametila je i publiku i žiri.

''Nastup je bio fenomenalan, izgledala si senzacionalno i plesala si sjajno. Baš je bio show i ono što nam je trebalo večeras!'', rekli su joj.

''Navikli su na jedno od mene, a sad sam pokazala nešto totalno drugačije. I zaista sam bila iznenađena, mislim da se ta reakcija može i primijetiti'', priča Azra.

12-godišnji Splićanin Josip Šušnjara na audiciji je rastopio mnoga srca, a to mu je pošlo za rukom i u polufinalnom nastupu.

''Ja ću samo reći da si u mojoj glavi nakon svog nastupa napravio ozbiljnu pomutnju, nedoumicu ili čak troumicu tko bi trebao proći u finale i mislim da ti je to dovoljno dobar komentar'', rekla mu je Martina.

''Sve sam, umoran sam, prvenstveno iznenađen, ali me i bole noge užasno. Na tren nisam mogao doći k sebi zato šta kad je Martina otišla ovako i vratila se na mene ja sam reko - gotovo je nema za mene finala'', priča svoje dojmove Josip.

Cirkuski performer Emilio Alcantara priuštio nam je još jedan show za pamćenje. Na pozornici mu se pridružila i supruga koja mu je asistirala tijekom točke, kojom je izborio prolazak u finale.

''Bio sam bez očekivanja. I kad su rekli moje ime u prvom trenutku emocije su eksplodirale u meni. Bio sam u škoku, jer i drugi natjecatelji su zaista dobri'', rekao je Emilio.

''Večeras je bio barem tri stepenice iznad audicijskog nastupa. Balansiranje u dva smjera, zbilja ne razumijem kako je to moguće. Ovo je apsolutno zaslužilo ići u finale, ali bez dileme!'', rekli su članovi žirija.

Iako je za ostale kandidate natjecanje za laskavu titulu Supertalenta završilo, prva polufinalna epizoda dokazala je da je posao žirija doista zahtjevan. Zapanjujuću fleksibilnost uz zavodljivu koreografiju demonstrirala je Ukrajinka Anastasiia Mazur

Dašak glamura iz zlatnog doba Hollywooda na pozornicu je donijela ljubiteljica mjuzikla Tara Skidmore

Pozitivne komentare na nastup dobili su i plesači Matija i Fran, kao i Christian Jerry Vale, koji je odvjetničku karijeru zamijenio pjevanjem

U polufinalnoj epizodi na pozornicu Supertalenta vratio se i plesač Marwen Torkhani, ali i mladi mentalist Antonijo Mitar.

Nesumnjivo, svima se život već promijenio. Jer od audicijskih emisija reakcije na njihove nastupe se ne stišavaju:

''Moram priznati da su reakcije od audicije bile jako dobre, pozitivne, dosta se digla priča o orijentalnom plesu, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Hrvatskoj, jako mi je drago što sad imam i hrvatsku publiku'', rekla je Azra.

''Ne zovu me više Josip, nego me zovu suertalent. I ovi iz osmoga razreda hoće da igram nogomet s njima ponekad i to mi je najdraže'', poručio je Josip.

A za finale se već spremaju!

''Za finale dajem sve, idem još više u zrak, pokazat ću najriskantnije balansiranje, dat ću sve za publiku u Hravtskoj i publiku Supertalenta'', rekao je Emilio.

Tko će im se pridružiti u finalu, doznat ćemo iduće nedjelje u drugoj polufinalnoj emisiji Supertalenta, samo na Novoj TV!

