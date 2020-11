Da čovjek, kad je uporan i strastven u svojem poslu može nizati uspjehe, dokaz je i Josip Grabovac, modni bloger, modni urednik, ali i skaut za najveće modne revije. Prije samo tri godine stao je pred naš mikrofon i otkrio nam poslovne želje koje su se i ostvarile. Otkrio nam je kako mu je pošlo za rukom istaknuti svoje ime u samom vrhu talijanske modne industrije, kako gleda na hrvatsku modu te što ga uvijek gura naprijed.

U samo tri godine od posljednjeg našeg razgovora Josip Grabovac možemo reći živi svoje snove. Od blogera i influensera postao je ime koje se u svjetskoj modnoj industriji itetako s poštovanjem izgovara. No, u svom tom uspjehu, zadržao je poniznost i ljubaznost pa mu je odmah na početku bilo neugodno što pred nama mora nositi sunčane naočale.



"Operaciju sam radio, skidao sam dioptriju prije par dana tako da moram jako paziti oči. Ja sam izgubio vid u najmanje 7 do 8 mjeseci, jako, jako loše. Tako da nakon ove operacije vidim sve, pozdravljam sve, odgovaram na poruke, haha", otkrio nam jesa smiješkom Josip.



U šali kaže da sad ima bolji pogled na svijet. Josip je u svojim samim počecima krenuo s modnim blogom u kojem je pisao svoje osvrte i kritike na modna događanja. Nakon uspješnog pisanja bloga ubrzo su mu se otvorila vrata u samo srce svjetske mode, postao je modni urednik, a potom i modni skaut za našu regiju.

"Jedini sam skaut koji vodi naše dizajnere, znači nove talente. Nije to sad novi su ili stari - mogu to biti i poznati dizajneri na našim prostorima, ali vani su nepoznati. Tako da sam im ja ključ i most da se prezentiraju na platformi Milano Fashion weeka", objasnio je.



Iako je u vrijeme najveće pandemije uzrokovane koronavirusom Italija bila izolirana od svijeta, ipak su odlučili dopustiti da se Milano Fashion week održi. Josip ističe, isto tako će biti i u veljači iduće godine. Za ovaj modni događaj nema straha.



"Tako velika platforma ne može se ugasiti i ne mogu tek tako da ne budu revije. Dvadesetak revija smo imali, prezentacija je bilo preko 30, jako puno. Fashion week je prošao hvala Bogu odlično, barem što se tiče mene i moje organizacije mog posla. Za budućnost ne možemo toliko garantirati, ali mi već idemo u pripreme za veljaču 2021", rekao nam je Josip.



Upravo će se na tom događanju predstaviti i hrvatski modni dizajneri koji su preko Josipove preporuke stigli pred ostvarenje svojeg sna. Josip ističe ako mu je ovo ljeto unatoč ljubavi prema putovanjima proteklo predivno. Uz svoju kćerku, uživao je na Jadranu i kaže nikada se bolje nije odmorio.



"Jako dobro mi je došlo, sa kćerkom sam bio i ona je mene pratila u stopu. Svatko o svojoj kćerki, sinu priča najbolje tako ja i o njoj. Zato što jednostavno me je pratila tijekom ta tri mjeseca kroz koja smo putovali na poslovne sastanke, gdje je ona upijala pratila i gledala", otkrio je.



Stoga ne čudi što je ljubav prema modi i na nju usađena od samog rođenja.



"Ona je dobila ponudu čak i stipendiju u jednoj najpoznatijoj školi u svijetu gdje bi mogla imati direktan ulaz nakon 14. godine da studira modu. Modni dizajn. Jako dobro crta", kaže Josip.



Uz talent koji posjeduje kćerka, Josip ističe, uz nju će biti u svakom trenutku i biti joj podrška. Jer on najbolje zna što ljubomora i buling znaju napraviti djeci u najosjetljivijim godinama.



"Buling se desio meni u mome životu, u jednom periodu kad sam imao 13, 14 godina pa je to bilo u prva četiri razreda osnovne pa se nastavilo i prve godine moje srednje škole jer sam odišao iz jednog grada u drugi i to sam uvijek nosio u sebi. Sad ti ljudi koji su radili te situacije meni u životu, oni su danas osobe koje meni pišu poruke i pozivaju me na večere, ručkove", priznao nam je Josip.



Unatoč svemu što je proživio i doživio, Josip je pokazao kako kada imaš vjeru, talent i ljubav prema onome što radiš samo nebo ti je granica.

