Život ne prestaje s navršenih 30, 40 ni 50 godina, pa zašto bi prestali i naše učenje, napredovanje te lov na još neostvarene snove.

Možda ih krasi pridjev nježnijeg spola, ali žene su oduvijek bile simbol velike snage. A kada se na jednom mjestu okupe snažne i pametne dame, to znači samo ovo - još jedna velika proslava nove sezone Zadovoljna akademije. Njezine su polaznice, ali i ljepotice s domaće scene, za vas pripremile one najinspirativnije riječi.

Takve prave trenutke, već treću sezonu zaredom, prepoznaje Zadovoljna akademija, višestruko nagrađivan projekt portala Zadovoljna.hr. Prijave tisuća žena i čak 43 dodijeljene edukacije u posljednje dvije sezone zakotrljale su hvalevrijednu inicijativu koja se nastavlja i ove godine, uz poruku "rastemo zajedno".

Takve prave trenutke, već treću sezonu zaredom, prepoznaje Zadovoljna akademija, višestruko nagrađivan projekt portala Zadovoljna.hr. Prijave tisuća žena i čak 43 dodijeljene edukacije u posljednje dvije sezone zakotrljale su hvalevrijednu inicijativu koja se nastavlja i ove godine, uz poruku "rastemo zajedno".

"Uz ove 43 žene koje su iskoristile edukaciju koju smo im mi omogućili posebno smo ponosni na sve one kod kojih je taj projekt potaknuo iskru da same iskorače i naprave neke hrabre promjene u životu i to je jedan od glavnih razloga zašto smo pokrenuli zadovoljna akademiju", nastavlja Tihana.

Jedna od tih neustrašivih polaznica je i gospođa Vlatka Mijić, učiteljica razredne nastave, koja je nakon dobivene edukacije putem Zadovoljna akademije, ostvarila želju da realizira svoju Udrugu Zelena olovka.

"Mislim da upravo ovim projektom ćemo učiniti puno jer će učitelji napokon moći doći u centar gdje će dobiti psihološku potporu besplatno." Uspjeh ideje je toliki da će Vlatka na godinu dana zamrznuti svoje radno mjesto u školi i posvetiti se radu Udruge.

U današnje vrijeme prilika za učenje na svakom je koraku napretek, a i oni najmanji pomaci te hrabre odluke ove mentorice čine ponosnima.

"Mnoge žene uključujući i mene, s obzirom da sam prije godinu i nešto postala mama, nemaju vremena družiti se uživo ili možda poslije posla, iskoristiti taj networking. Mislim da je to ono što ženama kronično fali, druženje, networking i ostvrivanje kontakata i dobivanje nekih novih znanja zahvaljujući digitalnom danas je moguće i dok dijete spava, nakon posla, prije posla", ističe Mia Biberović, mentorica Zadovoljna akademije. "Ja sam jako ponosna na njih jer su se odlučile napraviti promjenu, mislim da svatko od nas tko jednom zakorači u nešto što je oduvijek sanjao od sada na dalje ima dužnost slijediti taj put tako da to im je sada obaveza, tu poruku će dobiti od mene za kraj", istaknula je još jedna mentorica, Ogi Antunac.

A dodatnu motivaciju možete uvijek pronaći i u ženama oko sebe, poput naših poznatih dama.

"Moja je preporuka da pokušaju ustrajati na nekim poslovima koje vole", istaknula je plesačica Gabrijela Pilić, pobjednica showa "Ples sa zvijezdama", a na nju se dovezala i članica žirija Tamara Despot. "Ja mislim da je potrebno u životu biti dobar prema ljudima pa će ti se to sve nekako vraćati, a i u tvojoj karijeri i da se uvijek u svemu što radiš uzimati najbolje kako od ljudi tako i od onoga što ti pruža posao."

"Od prve do zadnje emisije sam plesala u Plesu sa zvijezdama, nije li to savršeno? Zatekla sam samu sebe koliko sam zapravo hrabra i još uvijek ne mogu vjerovati kako sam ja to rekla idem, kako sam ja to odlučila, hrabra sam, žena!", otkrila nam je Viktorija Rađa.

"Mislim da je prekrasno što ovdje slavimo žene i ženski uspjeh, tako da ja bih svima rekla neka nas motiviraju druge žene, mene motivira moja mama i moje prijateljice tako da svima bih poručila neka vas motiviraju druge žene", zaključila je još jedna zvijezda showa, plesačica Valentina Walme.

Nove prijave za Zadovoljna akademiju počinju sredinom kolovoza, zato ostavite izgovore po strani i krenite u ostvarenje možda davno zaboravljenih snova.

