Popularni Dalmatinac Jole proteklog je vikenda preuzeo ulogu pravog Zagorca u narodnoj nošnji. Ušao je u cipele Vice Vukova i počastio publiku svojom verzijom Suza za zagorske brege. Kako se snašao u kajkavštini, koliko vremena provodi s obitelji u špici koncertne sezone i kakav je u školskim zadaćama, provjerila je Dorotea Filipaj za In magazin.

Joško Čagalj Jole dobio je poseban zadatak otpjevati prekasnu baladu kajkavskog narječja. Suzu za zagorske brege otpjevao je i Vice Vukov, a ovaj veseli Dalmatinac iznio ju je na svoj način.



''Često putujem i puno godina putujem i imam poznanika i prijatelja diljem Lijepe naše tako da sam često bio u društvu gdje ljudi pričaju kajkavski tako da, uvik sam onako volio slušati'', kaže Jole.

Provjerili smo je li nešto čuo i zapamtio ili, kako bi Zagorci rekli, "čez jeno vuho nuter, čez drugo vun"!

''Škrlak? To vam je lagano? Ja ne znam šta je to hehe. Šta je škrlak?

Šešir? Opa! Ciclajbek? Ciferšlus da, ciclajbek ne'', rekao je Jole, na što smo mu objasnili da je to grudnjak.

''To ćeš mi sve zapisat poslije!'', našalio se.

Na zagorskom se dobro snašao, ali to mu nije jedini izlet. Njegov najnoviji singl netipičan je za Jolin repertoar. "Dom bez adrese" tužna je i romantična balada.



''Pa nije to moj prvi izlet. Imao sam ja 4-5 balada, pa su bile neke pop pjesme, pa neke tamburaške, pa sam ima izlet i u filmski svijet...'', priča.

A energiju i pozitivu koju Jole zna donijeti prepoznala je i njegova mnogobrojna publika diljem Lijepe naše. Naime, ovog je ljeta oborio rekorde posjećenosti svojih koncerata, koji su znali imati i po 15 000 rasplesanih obožavatelja.



''To je samo potvrda nečega šta ja radim 25, 30 godina, ja i moji suradnici. Ja moram ovim putem zahvaliti mojoj mnogobrojnoj publici. I ono što me najviše veseli kad ti ljudi odlaze s koncerta veseli, nasmijani i onaj dio dok ja pjevam 2-3 sata, kad vidiš pozitivu, kad vidiš tu radost koju ti doneseš, a oni meni daju tu energiju da mene još vuče, ajmo još jednu pismu, ajmo još jednu pismu'', priča Jole.

No ljeto je gotovo, jesen kuca na vrata, a s njom je krenula i nova školska godina. Ovaj otac troje školaraca možda ne piše zadaće s djecom, no:



''Dam obola nešto što stignem, što znam. Ali moja supruga je tu tata mata i eto ja ove neke druge stvari, vozim, razvozim, ja imam preko tjedna relativno puno vremena tako da volim provodit vremena s djecom. I onda u tom periodu kad ih voziš na neke aktivnosti ili u školu onda malo pitaš di šta kako, čisto da vidim šta je njima u glavi'', govori Jole.

Karijeru ne smije zapostaviti, no kad je obitelj u pitanju, tu kompromisa nema.



''Ima tih nekih termina, neke blagdane koje ja ne radim, hoću bit s obitelji jer mislim da to neću moć za 5, 6, 10 godina vratit. Lipo mi je vidjet kad je Badnjak, kad su Božić, Uskrs, kad su ti dani da smo svi skupa za stolom'', govori Jole.

Ispred njega je sezona snimanja novih pjesama, a u tome mu pomaže Tonči Huljić. Jedva čekamo vidjeti što nam priprema ovaj glazbeni dvojac!

