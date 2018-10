Puna tri sata Jole je zabavljao svoje obožavatelje na velikom rođendanskom koncertu u zagrebačkoj Ciboni, gdje je proslavio 20 godina karijere. Tulum nisu propustili ni Sandra Perković, Mate Bulić, Ivo Amulić i drugi, a Jolina supruga Ana otkrila nam je čime ju je osvojio prije 13 godina

Prošla su dva desetljeća otkad je Joško Čagalj uzeo mikrofon u ruke i postao Jole. Danas ga obožava i mlado i staro pa nije čudo da su mu i na rođendanskom koncertu u Ciboni skandirali: ''Jole, mi te volimo!''.



''Doživio sam ja to puno puta. Nedaju mi godinama već otić s bine. To je jedan od razloga zbog kojeg se i bavim ovim poslom. Najgore mi je kad me vi pitate koja ti je najdraža pisma, koji ti je najdraži koncert u 20 godina. Ali sad mogu reć da ovo je kruna moje karijere, ovo je koncert mog života.'', rekao nam je.

Joško Čagalj Jole (Foto: Dnevnik.hr)

Više od tri sata Jole je zabavljao publiku onako kako samo on to zna. Na samom kraju pjesmom je zahvalio i ljudima koje neizmjerno cijeni. Odsvirao je i zapjevao Oliverovu ''Cesaricu'' i ''Malo mi za sriću triba'' Doris Dragović.



''On je bio vrhunski umjetnik, ona je vrhunska umjetnica, predivne pisme, ali ako izuzmemo i to on je bio jedan veliki čovik, ona je predivna žena, ljudina, skromna, piva najbolje na svitu'', govori nam Jole.



Jolin slavljenički tulum nisu propustili ni njegovi kolege i prijatelji. Otkrili su nam detalje prijateljstva i druženja s ovim zabavljačem bez granica.



''Kako to izgleda? Neopisivo!...hahahha...to je stvarno lipa jedna vibra, svi se poznajemo dugi niz godina'', priča nam Ivo Amulić.

''Kod njega je uvijek puna kuća, puno hrane, puno pića, puno svega, on je jedna srdačna osoba i tako neka ostane''. otkrila nam je naša atletičarka Sandra Perković.

Jole (Foto: Bojan Zibar)



''Kad je Jole u pitanju onda nema tu kalendara. Kad jedan dugog čujemo i kažemo ''brate, tu smo, i onda to nastaje kaos!'', kaže Mate Bulić.



''Vidiš na njemu po toj energiji da je on uvijek 100 na sat tako da svi koji su kraj njega moraju bit u naponu snage. Njemu u 10 navečer...mi smo svi već gotovi, ali on ne staje'', priznaje Jolina supruga Ana kojaje njegova najveća potpora. 13 godina uživaju u bračnoj idili, a nije teško pogoditi čime ju je osvojio.



''Energijom, snagom, pozitivom. Ne znam da itko ima više pozitive od njega. Možda subjetkivno kažem, ali teško da ga netko tu može nadmašit'', smatra.



Nakon koncertnog spektakla za pamćenje Jole ne uzima pauzu. Glazba je njegov život i ne misli stati tako brzo.



''Živim to što sam htio. Uvijek sam se htio od malih nogu bacit glazbom. Roditelji su to prepoznali, upisali me u glazbenu školu, ali da će doći do ovih razmjera, da će to trajati ovoliko godina iskreno nisam očekivao'', priznaje nam.



Ekipa In Magazina Joli čestita 20 godina uspješne karijere i ne sumnjamo da će nas pjesmom i pozitivom zabavljati još barem dva puta toliko.

Jole (Foto: Bojan Zibar)

