Joško Čagalj, poznatiji kao ''popularni Jole'', pjevač je velikog srca, uvijek spreman za dobru šalu. Veseli Jole ugostio nas je u studiju, gdje upravo montira snimku slavljeničkog koncerta povodom dugih 20 godina karijere. Otkrio nam je bi li što mijenjao na svojem glazbenom putu te kakav je dojam na njega ostavio Dubai, gdje je nedavno bio na odmoru s prijateljima.

"Nije baš lako organizirati tako jedan veliki spektakl sa vrhunskom produkcijom. Pa sam htio da dođu i moji prijatelji i moja rodbina, diljem pa neću reći Lijepe naše već svijeta. Ja se volim posvetiti svima i svima ugoditi i baš sam htio napraviti jednu profesionalnu obiteljsko prijateljsku priču.", govori nam Jole.



A tako je i bilo, Jolin slavljenički koncert u Ciboni pamtit će cijeli život te je zbog toga i odlučio napraviti DVD izdanje povodom 20 godina glazbene karijere. Gledajući unatrag, priznaje kako ipak postoje trenuci koje bi, da može, promijenio.



"Plaćaš neke životne škole. Možda sam trošio vrijeme na neke krive prijatelje, krive ljude. Ali ja mislim da se to svima desi i nek ti svatko uzme po 5 min vremena ili energije, nakupi se toga, ali uglavnom sam zadovoljan sa svim", priča nam.



Jolina bogata karijera iznjedrila je mnoštvo hitova kojih se ovaj pjevač rado prisjeti - pogotovo gledajući stare videospotove.



"Gledam s blagim osmijehom - govorim s, majko moja šta sam onda obuka, na šta ličim. Ali isto tako drago mi je i sretan sam i ponosan evo što to traje 20 i nešto godina i osjećam se isto kao i prije 20 godina i to je dobro'', zaključio je.



Jolina pozitivna energija često je zarazna, stoga su oni u njegovoj blizini često i najveseliji. Surađuje s više od 50 humanitarnih udruga te pokušava pomoći onima kojima je to potrebno. Kaže kako ne gleda na to kao nešto posebno jer ako može barem u danu nekoga usrećiti i nasmijati, nitko nije sretniji od njega.



"Ja sam počeo raditi u prvom srednje, doslovno i radio sam razno razne poslove. Što na plaži, pa 5 ipo godina kao konobar susrećeš razno razne profile ljudi. Pa onda kad vidiš neke ljude koji stvarno imaju težak život, a uđeš u kuću i svi su nasmijani onda ti i to otvori oči. Uglavnom ja mislim da treba zahvaliti na svakom danu ujutro kad se probudiš.", kaže nam Jole.



Uz obitelj, splitski pjevač slobodno vrijeme često provodi sa svojim prijateljima. Tako se nedavno s društvom zaputio na mali godišnji odmor u Dubai.



"Oduševljeni smo bili koliko je čisto, sigurno, uredno. Bilo je razno raznih anegdota jer smo se išli doslovno zezati. Oduševljen sam, ja volim tulumariti, a oni imaju odlične klubove'', priča nam.



A da se Jolin glas i stas čuju i prepoznaju čak i u dalekom Dubaiju, uvjerio se u jednom od tamošnjih restorana gdje su ga prepoznali.



Bio je to provod za pamćenje. Iako je zabava bila rezervirana samo za muško društvo, kada je njegova supruga u pitanju, ljubomore nikada nije bilo.



"Ma ne, ne zašto, pa tko smeta mojoj ženi i njezinim prijateljicama otić 3 dana negdje. Ja s tim nemam problema, ne bi mogao ni živijet u takvoj zajednici", govori nam.



Jole je upravo onakav kakav se i čini - čovjek velikog srca, uvijek spreman za dobru zabavu, kao i pomoći bližnjemu.

