Veseljak Joško Čagalj Jole ispričao nam je sve o glazbenom iznenađenju koje priprema, koje je poslove radio prije glazbene karijere i hoće li razmaziti svoju djecu. Doznali smo i kako je otkrio da su Hana Huljić i Petar Grašo zajedno te je li ga ta veza iznenadila.

Lijepi su ovo dani za Jolu. Sinčić Ivan Luka proslavio je drugi rođendan, Hajduk pobjeđuje, Livaja zabija golove. Razoga za slavlje je napretek, a zna se da je Jole kralj svakog veselja i dobre zabave.

U životu se bavio raznim poslovima. Zna se da je bio konobar, iznajmljivao pedaline i ležaljke, čistio plažu, radio s kavm i jajima, garderobom.

''Pa volio sam raditi, uvijek sam bio energičan'', priznaje.

A hoće li njegova djeca osjetiti kako je teško zaraditi novac?

''Pa moji sigurno nisu razmaženi, čak sam i ponosan kako pred blagdane znaju reći - tata, ne treba nam ništa, samo da znate. Smatram da ljudi moraju znati što znači zaraditi kunu, plaću, kad to osjetiš dok si mlad, onda ideš tako kroz život, znat ćeš cijeniti velike i male stvari'', govori Jole.

I danas ne posustaje pa je na poslovnom planu živo. Prvo s početkom nove godine, koju će dočekati na nastupu u Vodicama, priprema pravo glazbeno izenađenje.

''Ja i Kozomara, prijatelj, menadžer, puno se družimo, pa je pala ideja da nakon brzih i polubrzih pjesama kao što je ''Fali meni ona'' iznenadimo publiku i da mijenjamo malo Jolu s godinama. Rekao je da će mi napraviti jednu odličnu baladu, ja kad sam dobio demo bila mi je odlična, nadam se da će biti ugodno iznenađenje'', govori Jole.

No tu nije kraj glazbenim novitetima.

''A već je Huljić mlađi napravio pjesmu za vrijeme kad dođe sune i proljeće, da se opet malo rasplešemo i dignemo atmosferu, pjesme su drugačije od ovog što sam dosad radio'', opisuje.

A što kaže na vezu Hane Huljić i Petra Graše?

''Pa mi se znamo 100 godina, ja bih to nazvao nekim prirodnim slijedom, oni su kompaktni, vole se, čak i u glazbi su slični, imaju isti stil humora, cinizma, odlično se nadopunjuju i vidim da su sretni. Bio sam pozvan od Tončija, Vjekoslave, Hane i Petra, hajde kao dođi. Onda sam došao, sjeo za stol i kažu oni zvali smo te pošto si član obitelji, moramo ti nešto saopćiti. Petar i Hana su skupa. Onda je Petar to potvrdio, a ja sam samo dodao da sam ja to znao i par mjeseci prije njih pa smo se šalili'', priča Jole.

Veseli se Božiću koji će provesti po dobrom starom običaju.

''Odemo ja i moje kolege sa ženama, ja, Huljić, Grašo, Rozga, Neno Belan, Tomo Mrduljaš, svi koji se nađu u Splitu, odemo ujutro na kavu, onda nešto kratko, onda malo fritule, lignje, i onda se ide doma odmoriti. Pa polnoćka, pa ručak, to mi je jedna od tih stvari koje u vrijeme Božića dobiju još jednu veću dimenziju kad je cijela obitelj na okupu'', priča Jole.

Mi mu želimo da napuni baterije za novu godinu, koja će, nadamo se, biti početak nekih boljih vremena.

