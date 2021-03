Jole je omiljen među svim naraštajima. Pandemija mu je teško pala jer koliko vole njega, toliko on voli društvo, pjesmu, pozornicu i publiku. Što se u njegovu životu promijenilo otkad više vremena provodi kod kuće, trči li za sinčićem te pod kojim bi uvjetima pristao na političku karijeru, otkrio je Ani Veli za IN magazin.

Jole ovih dana uživa u svojoj ulozi oca dok budnim okom prati svaki pokret najmlađeg sina Ivana Luke, koji je nedavno proslavio prvi rođendan.

"Ivan Luka je napunio godinu dana u studenom. Sad je u onoj fazi kad misle da sve mogu, a ustvari su nestabilni. Ja za njim trčim, svi za njim trče, u fazi je istraživanja ladica, bešteka, lonaca. Hiperaktivan je, veseo, nasmijan i baš uživamo s njim, ali ga treba pratiti. Na koga je, ne znam, ali dobar je i proći će i to, naravno, ali sad treba godinu-dvije doslovno trčati za njim", otkrio je pjevač.

Vidimo da Maja Šuput već mjesecima smišlja neko međunarodno ime, nije li možda i on razmišljao da Ivan Luka bude Neo ili Raul?

"Pa nismo, kad je došlo prvo dijete željeli smo počastiti roditelje i bila je Iva. Pa je došlo drugo, otvorili smo katolički kalendar na 5. siječnja - sveta Emilija, ajde stavi Ema. Treće smo pitali prijatelje i eto Tia. Sad kad je došao Ivan, budući da je djed Ivan, baka Iva, kaže supruga da ga nazovemo Ivan i djeca su pitala može li biti Ivan Luka. Meni je bitno da su svi živi i zdravi, stavi kako hoćeš, nemam ništa protiv. Evo, Maja i muž putuju po svijetu, svjetski su ljudi, moćno mi zvuči to Neo Raul, ali mi smo izabrali naša imena", izjavio je Jole.

Koronu su svi preboljeli, a Jole je otkrio kako je to prošlo.

"Imali smo je u 12. mjesecu. Ja, supruga, djeca, mali se nije testirao jer ne testiraju do treće godine. Uglavnom, svi smo imali koronu, imali smo najblaže simptome. Izgubiš njuh, malo miris i osjetiš možda malo na kondiciji mjesec-dva jer ona najviše napada pluća i respiratorni sustav. Uglavnom, prošli smo dobro za koje situacije sve znam. Korona nije zezancija", zaključio je.

A kuha li se što u glazbenoj kuhinji?

"Pa kuha. Tonči Huljić i njegov sin Ivan, nešto kuha moj menadžer, Pero Kozomara je dva dema napravio. Kuha se dosta toga, a s kojom ću pjesmom izaći, to ćemo vidjeti", bio je pomalo tajanstven Jole.

Jole je omiljeni u narodu pa je otkrio je li mu ikad netko predložio da se kandidira za gradonačelnika.

"Haha, pa jest. Neki iz Hrvatske dolazili su Huljiću, kao daj molim te reci mu ako hoće, mi ćemo mu raditi kampanju. Sve, samo mu reci bilo što da prihvati. Naravno, ja se nisam htio petljati u politiku, volim svoj posao, volim svoj život, volim svoj životni stil. Pod kojim bih uvjetima otišao u političke vode, ne znam. Kad bi mi to došlo, kad bih to osjetio, kad bih imao vremena za to i kad bi bila malo normalnija situacija i kad bi ljudi bili malo normalniji i pristojniji, ja bih to napravio pošteno, nekako specifično, ali bih se trudio da to bude pošteno i transparentno", zaključio je uvijek simpatični Jole.

