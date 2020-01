Ove će godine obilježiti 30 godina glazbene karijere. Baš tim povodom Johnny Gitara osvježio je svoj najveći hit "Moja se draga napila".

"Moja se draga napila - moj veliki hit iz '90. godine obradili smo, stavili smo joj novo ruho. Posebno sam ponosan što smo pozvali Mladena Baučića - Bauća iz Omiša, koji je na svim albumima Dina Dvornika svirao saksofon. To daje pjesmi jedan drugi kolorit jednu drugu snagu", kaže Johnny.



Punih 30 godina Johnny plovi estradnim nebom, ove će godine proslaviti jubilej, i to objavom svog šestog albuma koji samo što nije ugledao svjetlo dana. Tri desetljeća za njega su proletjela u tren oka.



"Bilo je to turbulentnih 30 godina. Ostao sam dosljedan sebi i to je jako teško. Sad bodeš ne bi li pogodio, to ti je kao rulet u životu - samo se vrti i vrti, pa ako pogodiš svoj broj, ali nisam nesretan", govori.



Rođeni veseljak omiljen u društvu spojio je svoj izričaj s bendom Festivo. Upravo na njihov nagovor pjesma ''Moja se draga napila'' - zasjala je u novom ruhu.

"Mi ga od milja zovemo endemski kantautor. Zapravo pjesma 'Moja se draga napila' ima stihove koji govore o životu muškarca i žene. Istinska emocija nema rok trajanja i zato ova pjesma ima test vremena i to je pravi razlog zašto smo ga zamolili za ovu suradnju", objašnjava Joško Radić iz Festivo Benda.



I sam život Johnnyu je bio svojevrsni test, pred njim su uvijek bili izazovi koje je uspješno prelazio, od razdoblja teške bolesti do pauziranja od pjevanja. No kaže da bi da može sve ponovio isto, jer su ga upravo teski životni trenuci izgradili u osobu kakva je danas.



"To su stvari koje su se događale meni, ali mimo mene, kao da je nešto po strani kao da to nije moj život. Mislim da je to dragi Bog samo lijepo posložio i rekao - dat ću ti novu šansu. Fala mu na svemu što sam izdržao, bilo je kompletno sve tako, ali sad je sve sjajno, lijepo, uživam. Život je prekrasan i s malim stvarima", kaže Johnny Gitara.



Nedavno nas je šokirala vijest o smrti Damira Mihanovića Ćubija. Johnny je, priznaje, bio slomljen u tim trenucima jer Ćubi i on su bili veliki prijatelji.



"Doživio sam jedan veliki slom i sad kad o tome pričaš nekome vani to može izgledati i ovako i onako, ali to je jako tužno. Čubi ne bi htio da mi budemo tužni, ali ne možeš vjerovati da se to dogodilo. Više je bio plemenit za druge nego za sebe, a to je nesebičnost, to je nešto što se u čovjeku rađa, Ćubi je bio čudo", kaže.

Skroman je i Johnny i kad su u pitanju neostvarene želje.

"Možda jedan malo veći brodić, da mogu uhvatiti puno više ribe, ja sam strastveni ribič. Moje vrijednosti života nisu materija, moje su vrijednosti duhovnost i kroz ovo vrijeme što sam prolazio to sam najbolje osjetio. Vjerujem u dragoga Boga i vjerujem da ništa nije slučajno", zaključio je.



Slučajna nije ni suradnja između Festiva i Johnnyja, a tko zna, možda upravo nakon proslavljenih prvih 30 godina karijere, idućih 30 bude nešto lakšeg puta.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.