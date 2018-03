Nakon punih 35 godina Stjepan Jimmy Stanić je ušao u glazbeni studio i snimio novu pjesmu. Tomu je krivac Jurica Popović koji je s glazbenom legendom snimio duet. Bio je ovo odličan povod, da se Stanić prisjeti prošlih vremena, njegovoj Barbari i skorašnjem 90. rođendanu.

Duet s Juricom Popovićem, pjesma Tri brata, Stjepana Jimmyja Stanića vratila je u djetinjstvo. Tog se vremena rado sjeća. Odrastao je kao najmlađi od četvorice sinova u obitelji Stanić.

Svoju humorističnu stranu, Jimmy kaže kako duguje baš majci. Oduvijek je bio zabavljač na pozornici i zato mu je drago kada mu netko napiše šaljivu pjesmu poput ove. „Mislim da će bit dobro primljena jer je vesela, djevojke plešu i mi malo“, kaže Stanić.

„On je pun tog vedrog duha, mladenačkog bih rekao i ima pozitivnu vibru i širinu. Nije mu problem ni ozbiljna ni neozbiljna pjesma“, govori Jurica Popović.

Stanić je u svojoj karijeri prigrlio i jazz, no i dalje su mu najdraži nastupi s njegovom Barbarom. „Dok smo hodali ona je meni pjevušila. Ima fenomenalan sluh. I onda sam joj rekao dođi sa mnom na koncert, ona je tada imala već 40 godina. Rekla je da ne može ona pred publiku, a ja sam joj samo dogovorio „Ništa ti ne brini, ja ću biti pokraj“, kaže Stanić.

Prvi su put zajedno zapjevali u Lisinskom, a publika je, prisjeća se, odlično reagirala. Drugačije nije ni danas. „Ljudi vole vidjeti žensku osobu na bini. Mi jesmo već malo u godinama, ali mislim da to ne smeta ako ste dobro raspoloženi i dobro pjevate“, kaže Jimmy.

A kada se već godine spominju - Mimi će uskoro navršiti 90-u. Veliko slavlje, kaže, ne planira. Jedino ako ga netko iznenadi. „Mama je isto bila dugovječna. 90 godina je živjela. Znači, ja još imam neke fore. To je u genima“, kaže.

