Vrtoglavo visoke potpetice često nanose bol, no rijetko bi se koja dama odrekla štikli. Zato je ekipa In magazina slavne Hrvatice upitala jesu li im one muka ili užitak. Koja domaća zvijezda ima više od stotinu para štikli, a koja je, umjesto u potpeticama, na svojem vjenčanju bila bosa?

Tek kada je sjela pred matičara, štikle joj je obula kuma Antea Kodžoman. Matija Vuica se zato u javnosti gotovo nikad ne pojavljuje bez vrtoglavo visokih štikli.

''Nećete me ni vidjeti bez visokih potpetica. Ja se umorim kad stavim tenisice, a to je vrlo rijetko, možda je to bilo na samom početku lockdowna kad sam skakala po travi u tenisicama, ali sam se brzo predomislila, to sam isto radila i u štiklama'', govori Matija Vuica koja kaže da svoju kolekciju stalno nadopunjuje jer ih nikad nema dovoljno.



Mogu li se onda dame složiti oko dileme jesu li štikle muka ili blagoslov?



''Mislim da žena može izgledati izvrsno i u štiklama i u tenisicama, ali samo ako su udobne. U obući trebaš biti opuštena, a ne da se izađeš van zabaviti pa cijelu večer budeš rob svojih cipela. Ugodne štikle su rijetkost i kupiš ih milijun dok ne naiđeš na pravi par. Al kad se to dogodi, to je ljubav'', smatra Žanamari Perčić.



Glumica Mila Elegović otkrila nam je svoju tajnu besprijekorne linije na fotografijama - krije se, naravno, u štiklama.



''Nemam make up, ali imam visoke štikle. Naime, ja sam kroz godine naučila sebe fotografirati, onda sam naučila iz kojeg kuta najbolje izgledam, naučila sam sve trikove zanata, tako da znam to sve gdje i šta, ali ključ su za mene visoke potpetice i naravno prehrana'', objasnila je glumica.



Dok bi neki rekli da visoke žene ne bi trebale nositi visoke potpetice, okrunjene najljepše Hrvatice s tim se ne bi složile.

''Imam 185 ali sad ovisi koje je veličina štikle, ali većinom nosim štikle od 10 cm, znači negdje 195'', rekla je Tea Mlinarić, Miss Hrvatske 2017. godine.



I Ella Dvornik u svojoj kolekciji cipela ima jedne s vrtoglavom petom, Poklon supruga Charlesa, no...



''To su za krevet cipele. Nemreš, gura te prema naprijed, bolesno, tako da je on razočaran što je on to meni kupio, a ja to ne nosim, ali fakat brate, ne možeš u tome nigdje'', objasnila je Ella.



Ne žele samo dame pokoji centimetar više i bolju posturu. I ovaj okorjeli roker dobro zna moć visokih platformi.

Ja sam se jako dobro osjećao u visokim petama jer su one tvrdile da sam zaista netko drugi, jer sam stvarno bio sebi interesantan i čudan kad sam bio 15 cm viši nego što jesam, nekako sam drugačije hodao, kao manekenke'', kaže Željko Bebek.



Da štikle zaista kriju neku neobjašnjivu supermoć, potvrdile su nam i prave majstorice za hod i ples u visokim petama.

''Čim se postaviš na štikle probudi se neka unutarnja Beyonce u tebi. Mislim da su te štiklice ipak neka magiča naprava, koliko god da su bolne, još uvijek su magična naprava'', kaže Petra Jeričević.



''Njeguješ svoju ženstvenost, što god to značilo. Njeguješ tu neku svoju moć koju imaš kao žena'', smatra Martina Vuletić.



Dok je nekima prva asosicjacija na štikle bol, drugima je to čarobna moć pa će ova dilema i dalje ostati misterij.



''Štikle su kao muškarci. Puno se napatiš dok ne nađeš dobar model koji ti neće nanositi bol i uz kojeg ćeš biti najbolja verzija sebe'', zaključila je Žanamari.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.