Vjerujete li u instituciju braka ili ljubav ne treba taj komad papira - upitali smo domaće zvijezde. Glumac Goran Navojec otkrio nam je zašto brak prepušta drugima, iako je sretno zaljubljen. U dugogodišnjoj je vezi i Katarina Baban, no na vjenčanje ni ne pomišlja. Tony Cetinski pak ovih je dana proslavio osmu godišnjicu braka i savjetovao zašto s ulaskom u bračnu luku ipak ne treba dugo čekati.

''I živjeli su sretno do kraja života!'' rečenica je na koju pomisle svi zaljubljeni parovi pri ulasku u brak, no statistika razvoda u Hrvatskoj pokazuje nešto drugačiju sliku. Nećemo danas o razvodima, nego smo naše zaljubljene zvijezde upitali treba li ljubav tu službenu potvrdu i u pisanom obliku, ovjereno i pečatirano.



''Ja mislim da ljubav ne treba tu potvrdu. Evo osobno nisam udana, nemamo to u planu, jako dugo smo zajedno, i apsolutno nitša nam to ne bi promijenilo. Možda ako nas jednom udari pa kažemo ajde idemo se vjenčat. Ne vidim nikakvu razliku i nikakvu razliku ne bih vidjela tako da... Iskreno, osobna je stvar i mislim da se od čovjeka do čovjeka razlikuje. Nekome je to jako bitno, nekome ne, neko opet zazire od braka, to je opet njihov izbor.'', smatra Katarina Baban.



''Ja nisam...za razliku, dok smo klinke, pa maštamo, kao obitelj, djeca, svadba, ja to nekako nisam imala, više mi je bilo kao da ja budem neka boss lady, da budem neovisna, više me je na to nekako vuklo'', govori Lana Jurčević.



''Možda neki ljudi vole taj neki osjećaj sigurnosti, iako naravno svi znamo da to nije nikakva garancija za ništa i OK su mi te opcije da se netko zaruči, a nikad ne oženi, isto mi je ok i da možda nikad ne ozakone ako ne žele. Hvala Bogu živimo u vremenima gdje nam nitko ništa po tom pitanju ne nameće, tako kako se ljudi osjećaju meni je to sve OK, ako me pitaš za mene, odgovor je nemam pojma! hahahaha...'', dodala je pjevačica.



Omiljeni domaći glumac Goran Navojec sretno je zaljubljen u kolegicu Mariju Škaričić, a evo što kaže, vjeruje li u instituciju braka.



''Ja isto mislim da je to jako individualno. Nekim ljudima to nešto znači...znam ljude koji nisu nikad službeno pred matičarem ili u crkvi rekli sudbonosno DA, a sretni su, a ima ljudi koji jesu pa su se razišli, bojim se da tu ne postoji recept. Ja u ljubav vjerujem, a brak i ovo prepuštam drugima da probaju'', zaključio je Goran Navojec.



Nives je Dini Drpiću sudbonosno Da izrekla u Las Vegasu 2005. Brak je potrajao devet godina, a danas su dobri prijatelji. Nedavno je ponovno uskočila u svoju neobičnu vjenčanicu, a bi li ponovno uskočila i u brak?



''A ne ne ne, ma kakvi, ne ne ne. To zlo si ne bi više ponovila'', kaže.



Dok jednima potpisivanje tog papira nije na listi prioriteta, drugima je i na taj način iskazati svoju ljubav prilično važno. Tony Cetinski ovih je dana proslavio osmu godišnjicu braka.



''Pa ja bih savjetovao, ako smijem savjetovati, iako možda nisam kompetentan s obzirom na količinu brakova do sada, ali svakako ako ste zaljubljeni nemojte dugo čekati. Odmah se ženite jer ono dugo hodanje po 10, 12 godina, pa onda tek odluka o braku...to ne bu dobro, bi rekli Zagrebčanci. Mi smo brzo uskočili u brak, nije nam nimalo žao, sretni smo'', rekao je.



Ako ste u dugogodišnjoj vezi, vjerojatno ste se već naviknuli na pitanje ''Kad će vjenčanje?''



''Moji roditelji recimo nisu skloni tim pitanjima jer od malih nogu su skužili da ja neću ići u tom smjeru da to jednostavno nije my cup of tea. Oni ne ispituju toliko često, ali me više ovako neki nepoznati ljudi pitaju zašto vi još uvijek niste vjenčani, pa kad djeca, kad će ovo...a kad će, kad će, 101 kad će a nemam odgovor na to'', govori Katarina.



S ovjerenim papirima ili srca vezanih samo neraskidivim nitima ljubavi, svaki par najbolje zna što je najbolje za njih.



''To može samo biti šlag na tortu, ali brate ako ti se ta torta raspada, ne može ti nikakav papir pomoć'', zaključila je Lana.

