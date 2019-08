Jedan od najljepših ljubavnih američkih filmova zasigurno je "Titanic" Jamesa Camerona, no možete li zamisliti da Jacka ne glumi Leonardo DiCaprio? Naša Ivana Nanut ekskluzivno je razgovarala s holivudskim glumcem Jeremyjem Sistom, koji nam je otkrio zašto nije uspio proći na audiciji za ulogu Jacka i što je sve činio kako bi ga slavni redatelj angažirao za film.

Jeremy Sisto glumom se bavi još od malih nogu. Zasigurno ga se sjećate iz popularnog američkog filma "Djevojke s Beverly Hillsa" iz 90-ih ili pak iz kultne televizijske serije "Dva metra pod zemljom". Iako je ostvario mnoštvo televizijskih i filmskih uloga, jedna važna za dlaku mu je izmakla. Bio je na audiciji za ''Titanic''.

''Jim je mislio da nisam dobar za ulogu pa sam mu napisao pismo preklinjući ga da me pogleda. Pristao je. Testirao me s Kate Winslet i još nekima, sa šminkom i u kostimu. Trebao sam čitati s jednom glumicom, ali tražio je da čitam s još nekima. Ne znam je li me uopće razmatrao za ulogu, možda me samo iskoristio da čitam s glumicama. Nisam mislio da ću dobiti ulogu, bio sam mlad'', ispričao je glumac našoj Ivani Nanut i našalio se da njemu i ovako i onako ne bi odgovaralo da se proslavi kao DiCaprio.

''Bio sam shrvan što je nisam dobio, ali kad sad pogledam... Za to je potrebna posebna doza samopouzdanja, a Leo to ima od malih nogu. I bio je sjajan'', zaključio je Sisto.

Jeremyjeva majka također je glumica, pa evo koliko je to utjecalo na njegovu karijeru.

''Počela se baviti glumom kad je ostavila oca. Imao sam pet-šest godina. Casting-agenti pitali su mamu želi li da se ja javim na audiciju. I jesam. Počeli smo s predstavama. U prvoj profesionalnoj glumio sam sa šest godina. Nije bila bitna gluma, ali iskustvo je bilo zabavno. Svi su bili dragi prema meni. Film sam dobio sa 16 godina, bio je to film Lawrencea Kasdana ''Grand Canyon''. Sjećam se, bio sam na satu poezije. Svi su znali da sam htio ulogu. Nazvali su školu, netko mi je dodao poruku. Saznao sam da sam je dobio, a svi u školi su klicali. Izišao sam na hodnik, svi su znali. Bilo je zabavno. To je bio moj san'', ispričao nam je i prisjetio se tih dana.

''Kevin Kline, Steve Martin, Danny Glover, Marry McDonnell. Mary Louise Parker. Vježbate s tim legendarnim glumcima. Nikad nisam vidio filmsku zvijezdu, bilo je ludo'', rekao nam je.

Jeremyjev otac bio je jazz-glazbenik, a i sam je glumac u glazbenim vodama.

''Postalo je teže kad sam dobio dvoje djece. Cijeli život pišem pjesme, ali nisam posljednje dvije godine'', otkrio nam je glumac koji je kćer nazvao po kćeri Van Morrisona, koja je svirala tijekom porođaja.

Jeremy trenutačno glumi specijalnog agenta u novoj napetoj seriji FBI, čija se radnja odvija u Federalnom istražnom uredu u New Yorku.

