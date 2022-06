Naša najuspješnija influencerica i natjecateljica ''Plesa sa zvijezdama'' Jelena Perić, uskočila je u badić i pokazala zanosne obline. Uz sjajnu figuru ne treba ni čuditi da zgodna influencerica na društvenim mrežama ima milijun pratitelja. Kako će provesti vruće ljeto, otkrila je Ani Veli.

Tek godinu dana Jeleni Perić bilo je potrebno da stvori četu od milijun vjernih pratitelja na društvenim mrežama. Na svojem profilu ne prestaje ih iznenađivati svojim make-up transformacijama, ali i ponekom fotografijom koja otkriva njezinu zanosnu figuru.

Jelena sada otkriva i kako će provesti ovo ljeto i ljetni odmor.



"Nemam planova, znam da ću svugdje po malo, dva ili tri dana. Ja godinama već nemam onaj službeni godišnji, influenceri inače nemaju godišnji, gdje god dođemo i radimo. Tako da mislim da ću s djetetom negdje otići kasnije da se on iskupa, s partnerom, s prijateljicama, ali sve nešto kratko", otkrila je Jelena.



Najbolje se odmara u krugu svojih najmilijih, i to osobito ako je uz nju sinčić Teo.

"Zahtjevan je, traži puno, puno trčkara. Sad ima dvije i pol godine, ali s druge strane meni je to odmor za dušu. Nije samo spavanje i ležanje nego kad ja dođem doma, kad on mene pogleda, kad se igram s njim, to je jedna vrsta relaksacije i to je za mene odmor. Tako da jedva čekam da s njim odem negdje na more, to će biti prvo ljeto da će on biti svjestan da se može kupati u moru i što je more", kaže Jelena.

Tijekom ovog odmora nastojat će uhvatiti što više sna.

"Zadnja četiri mjeseca su mi bila turbulentna, nisam se naspavala i odmorila tako da ću hvatati svaki dan osam sati spavanja, barem se nadam", izjavila je.

A koliko joj je ples nakon showa "Ples sa zvijezdama" promijenio život?

"Pa ples mi je promijenio život za 360 stupnjeva. Nisam se vratila u istu točku, ali upoznala sam toliko divnih novih ljudi. Imam toliko poslovnih ponuda, ma jedno iskustvo koje bih svima poželjela. Evo i naučila sam plesati, sve se promijenilo. Inače nisam baš netko tko pleše, koliko god to sada zvuči čudno i dalje mi je neugodno plesati pred drugim ljudima dok nemam partnera, dok nemam koreografiju. Sigurno da ću ja zaplesati i sad ću plesati bolje nego prije, ali da, znam plesati za cijeli život", kaže Jelena.

Biti influencerica, otkriva, trenutačno je najljepše zanimanje na svijetu.

"Radiš za sebe. Imala sam svoju firmu, sad obrt i jako lijepo se može živjeti. Naravno ovisno koliko radiš i koliko ulažeš u posao. A slava, koja čudna riječ, donijela je sve dobro i jako malo lošeg. Loše samo ta usporedba s Kim Kardashian, što je meni besmisleno jer nisam starleta. Negativni komentari su dio života svake osobe koja se izlaže kameri i medijima, ali mene ti negativni komentari ne mogu srušiti. Ne mogu narušiti moje samopouzdanje, neka ih bude što više, to se samo ja više nadograđujem i jača sam", poručila je Jelena.

Otkrila je i što možemo očekivati od nje u budućnosti?



"Uh ja rijetko kad planiram, jako daleko imam naravno ciljeve. Idem prema nečemu, nekako se držim toga. Imam u planu nešto svoje, jedan poslovni projekt da iskoristim ovaj val koji mi se sad događa, ali ne znam još uvijek kako i kada će se realizirati. Ali ovo ljeto želim se malo odmoriti, raditi, provoditi vrijeme sa svojima, a za dalje ćemo vidjeti", zaključila je Jelena.

