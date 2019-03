Glumica Jelena Perčin i njezin suprug, glumac Momčilo Otašević, prije šest mjeseci postali su roditelji malene Maše.

Biti na porodiljnom godinu dana za mene naprosto nije bilo moguće, rekla nam je Jelena Perčin.

Zato se glumica Jelena Perčin, nakon 6 mjeseci porodiljnog dopusta, kao i mnoge mame u Hrvatskoj, odlučila vratiti na posao. I baš kao što se pri objavi trudnoće osvrnula na domaću pronatalitetnu politiku, učinila je to i sada.

''Meni bi plaća pala na skoro 50 posto. I ja to financijski ne mogu podnijeti. Mi smo i podstanari. Ako je nešto trošak onda je to kad dođe beba. U smislu kupovanja odjeće, opreme, pelena, neki moraju i hranu kupovati odmah'', objašnjava nam.

Od sredine veljače u zagrebačkom HNK igra tekuće predstave i čeka podjelu uloga za novu kazališnu sezonu. Vratila se i u prvu privatnu gimnaziju, gdje predaje dramsku nastavu.

''Imam klince od prvog do trećeg srednje, a sad spremamo jednu predstavicu za dan škole i to mi je veselje'', priča nam.

No, bez obzira na sve što joj život nosi, Jelena kaže, uz djecu je lako naći razlog za sreću:

''Maša je prvo moram reći, divna beba, zahvalno dijete u smislu i spavanja, i jedenja, vesela je, komunicira, nemam se na što žaliti'', priča nam.

Mnogi bi rekli da se nema što požaliti ni na liniju koju je vrlo brzo vratila nakon porođaja. No Jelena koja, moramo priznati, odlično izgleda, ističe kako je komentari na tu temu zapravo ljute:

''Potpuno je paradoksalno da s jedne strane pričamo o ženskim pravima, ženskim slobodama a potpuno su im se nematnuli kriteriji koji su nemogući. Kriteriji fotošopiranih naslovnica. Ja još uvijek dojim, a hormoni rade svoje, i imala sam iskustvo s prvom trudnoćom - kad sam prestala dojiti izbalansirali su se hormoni i moje tijelo se vratilo'', priča nam.

Jelena Perčin i Momčilo Otašević upoznali su se na snimanju serije ''Zora Dubrovačka''. Prijateljstvo je preraslo u ljubav koju su u svibnju prošle godine okrunili brakom. Nedugo zatim, u kolovozu, stigla im je malena Maša:

''Ona kad njega vidi, njih dvoje to je smjeh, smjeh. Baš su oboje radost u kući. ja sam neko ko je zabrinutiji, tko više misli o budućnosti, a oni su radost i resetiraju me od svojih briga'', kaže nam.

Šestomjesečnoj Maši posebno se razveselila i Jelenina devetogodišnja kćerkica Lota iz prvog braka:

''Volim tu našu bliskost, dugo smo bile same, i imamo nekako povjerenje jedna u drugu, i sad mi je divno s njom razgovarati. Slušati kako ona percipira svijet. Nekako je to došlo prirodno, Momo i ja smo dugo bili prijatelji, baš bliski prijatelji i onda je on nekako bio dio našeg života, nije Lota to doživjela kao nešto sad šokantno'', kaže nam.

Mnogo šokantniji su joj zakoni koji, usprkos tomu što je Momčilo, koji već 6 godina radi u Hrvatskoj, tek nakon vjenčanja s Jelenom dobio pravo na privremeni boravak.

''Kćer mu je rođena u Hrvatskoj, žena mu je Hrvatica, ali Bože moj, zakoni su tu pa ćemo ih poštivati. Dobili smo sad na godinu dana pa ćemo ih poštivati pa onda nakon 5 godina on stječe uvjete za državljanstvo'', objašnjava nam Jelena.

I ništa neće pokvartiti sreću koju žive, pa čak i ako će neke stvari morati malo pričekati. A djeca su, kaže, podsjetnik da je baš sve kako treba biti:

''Ma jedino što želim je da su zdrave. Sve drugo će nekako doći, sve drugo će se moći, ali zahvaljujem Bogu što imam zdravu djecu'', zaključila je Jelena.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.