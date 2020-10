Što je zajedničko glumicama Jeleni Perčin, Heleni Minić Matanić, Dariji Lorenci Flatz i Bojani Gregorić Vejzović? One su majke i svakoga se dana suočavaju s novim izazovima kako biti najbolji roditelj. Helena kaže kako se treba opustiti, Jelena vjeruje da se dijete rađa s karakterom, a Bojani sin već govori kako da se odjene. Postoji li magična formula za odgoj djece? Priča Ivane Nanut.

"Oni su mali, ali su veliki, odnosno, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali", legendarna je rečenica uz koju su odrasli mnogi naraštaji, zahvaljujući seriji "Smogovci". I svaki je dan uz njih, novi izazov, u čemu će se složiti sve majke.



"Majka je uvijek na kušnji, nikada nisi zadovoljan i svaki dan moraš donijeti sto odluka i za svaku se 50 puta preispitati, hoćeš li ih zakinuti ili oštetiti. Treba se opustiti i živjeti", zaključila je glumica Helena Minić Matanić.



Samo opušteno, rekla bi supruga redatelja Dalibora Matanića, s kojim ima troje djece. Iako uživa u majčinstvu, istodobno ima i mnogo strahova zbog svijeta i vremena u kojem danas živimo. Njezina kolegica Jelena Perčin, u slatkom je iščekivanju trećeg djeteta, a ona kaže kako se svako dijete rodi sa svojim karakterom i to su neke stvari koje je potrebno prihvatiti.



"Na kraju priče radimo od svoje djece ono što želimo i mislimo kako mislimo da bi djeca trebala biti. E to je zamka, djeca se rode s karakterom. Mi možemo donekle utjecati, ne treba lomiti njihov karakter, oni se rode s njim, treba naći balans, a da to ne ugrozi inidividuu djeteta", smatra Jelena.



Jelena je u sretnom braku s kolegom Momčilom Otaševićem, s kojim ima jedno dijete. Nakon što im se rodila Maša, starija sestrica Lota bila je od velike pomoći.



"S Mašom je lakše nego s Lotom. Puno mi znači, danas s probe jurim skuhat, Lota zabavlja Mašu dok pečem šnicl i mogu se tuširat dok sam bila sama s Lotom, ja sam se tuširala, a ona pored mene", prisjetila se Jelena.



A putujuća trupa - kako od milja glumica Darija Lorenci zove svoju obitelj, uvijek je zajedno. Njezin suprug Emil i trojica sinova za vrijeme snimanja uvijek su s njom, a iako je stroga majka, tata je taj kojeg se sinovi boje.



"Ima puno discipline, bave se s dva sporta, ide se na klavir, dramsku. Ima reda, ali opet igrice se igraju vikendom. Kod nas kod kuće je kao zološki vrt. Ja ih ne mogu smiriti nema te strogosti jedino kad muž dođe kući, kad se on pojavi oni se umire. Ja često kažem se sad ću zvat tatu", otkrila nam je Darija.



Tata, odnosno, suprug glumice Bojane Gregorić Vejzović također joj je velika potpora, no njihova djeca već znaju svojoj majci i reći kako da se prigodno odjene.

"Sam pazi kak buš se obukla, nemoj doći u onim potrganim trapericama", znaju joj poručiti djeca.



Bojana i Enes roditelji su 14-godišnjeg Raula i 10-godišnje Zoe, koja svoju majku hvali kako nije stroga, a za sebe kaže kako je dijete za poželjeti.



Zlatna ili magična formula za odgoj djece ne postoji. Svako je dijete drugačije, a njihov nam je osmijeh na kraju dana najvažniji.

