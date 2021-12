Maja Cvjetković najljepšom Hrvaticom proglašena je 2005. godine. Nekad ponosna vlasnica lente Miss Hrvatske danas živi mirnim obiteljskim životom. Samo za IN Magazin ponovno je uskočila u ulogu modela. Kako je to izgledalo te što priželjkuje za blagdane, otkrila je za In magazin.

Naša poznata misica nekoć je punila novinske stupce, no danas živi najljepše razdoblje svojeg života uz kćerkicu i supruga, a na staru godinu slavi i rođendan

''Koliko je to zgodno toliko i nijezato što svi već imaju neke svoje planove i organizacije tako da proslava 31.12. i nije baš nešto najidealnije pa moram slaviti ili prije ili kasnije, ali već sam navikla na to'', priča Maja.

Iako već dugo nije na modnim pistama i dalje ima manekensku liniju. Tvrdi da ne postoji neka posebna tajna-

''Puno šećem, idem na Sljeme kad stignem i to je to'', rekla je.



A kako bi nam pokazala u kakvoj bi haljini dočeka novu godinu Maja je nakratko uskočila u ulogu modela. Odjenula je jednu od najglamuroznijih haljina iz blagdanskih kolekcija domaćih dizajnera. I tako je uz potpis Elfsa pokazala da još uvijek vlada pistom.

''Uživam u tome iako dugo nisam bila pred kamerama, a modne piste mi ne nedostaju, sad sam u drugim ulogama'', kaže.

Danas uživa u skladnom braku s dvadeset godina starijim hotelijerom Andrijom Kevićem s kojim je dobila preslatku kćerkicu Vitu koju obožava.

''Ona ima 4 godine, cijeli cvijet mi se vrti oko moje kćeri, kompletno mi je promijenila život. Dok nisam dobila nju nisam mogla ni zamisliti da je majčinstvo toliko savršeno. Ona se jako veseli blagdanima, dobije ih sa svih strana'', priča Maja.

A kako bi reagirala ako jedan dan Vita poželi krenuti u manekenske vode.

''Ja mislim da ej to super iskustvo koje joj može donijeti samo dobro u životu, samim tim gubi strah od javnog nastupa, što god da radila kasnije, uz studiranje to je odličan izvor prihoda'', rekla je.

Što se tiče njezinih želja za blagdane.

''Ja želim da smo svi sretni i zdravi i zadovoljni i to je dovoljno, to je sve što mi treba'', kaže Maja.



Za kraj je tek ostala čestitka svima vama.

''Sretni vam blagdani i uživajte u svojoj obitelji i što prije zaboravite ovu 2021. godinu, nadamo se boljoj 2022. godini'', zaključila je Maja za kraj.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.