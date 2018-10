Kako izgleda svakodnevica Andreje Šušnjare, u kojoj se isprepliću turneje i koncerti, fotografiranja, obožavatelji ali i pas Koko, Andrea je otkrila u IN magazinu.

Jedan dan s Andreom Šušnjarom itekako je zanimljiv. Sve je krenulo s kavicom.

''Inače, svi znaju da je grupa Magazin vikendima na putovanjima i to nisu neke bliže relacije, tu bude svega. A preko tjedna kad sam kući, kad nemam vremena za odmor to znači da imamo neka snimanja, photosessioni, eventi'', kazala je Andrea koja obožava raditi selfije.

Andrea Šušnjara, pjevačica Magazina (Foto: Dnevnik.hr) - 1

''Moji prijatelji mi se često rugaju jer ja nisam toliko napredna. Nemam ove puste aplikacije, photoshopove i to... Moram na neki kratki tečaj'', priznala je i ekipi IN magazina pokazala kako se odjeva pred nastupe.

Kako je Andrea nižeg rasta, trudi se na fotografijama izgledati viša i mršavija, a ovaj se puta oko toga potrudio fotograf Damir koji je s Andreom odradio snimanje.

''Zahtjevna je ali kad se nađe dvoje profesionalaca onda to ide glatko tako da s njom nikad problema. Opuštena je pred snimanje, nakon snimanja, a za vrijeme snimanja uhvati svoj gard i to je to'', otkrio je fotograf.

Andrea Šušnjara svoju je pjevačku karijeru započela sa 16 godina pa je s vremenom postala otporna i na zle komentare.

''Moram priznat da sam se naučila i navikla da me svi komentiraju, da će bit neugodnih komentara, onih lijepih komentara'', priznala je.

Andrea Šušnjara, pjevačica Magazina (Foto: Dnevnik.hr) - 4

Poklona udvarača na koncertima ne nedostaje, no njoj je ipak najdraže kad joj s nekom sitnicom ili znakom pažnje zahvale djeca.

''U početku kad sam pjevala Kemiju, Maslačak i te neke malo veselije dječje pjesme uredno bi na bini bilo dvadesetak medvjedića. Naravno da je moj pas Koko to sve zgrabio sebi'', kazala je pjevačica.

Prošlo je ljeto za Andreu bilo jedno od najzaposlenijih u životu.

''Turneja je krenula od petog mjeseca iz Kanade, istočnog dijela Amerike, zapadnog, pa smo došli malo u Europu, Hrvatsku, regiju, sve smo obišli'', govori.

Andrea Šušnjara, pjevačica Magazina (Foto: Dnevnik.hr) - 3

Pa sasvim logično, u takvom rasporedu mjesta za ljubav nema. No kad bi ga bilo, bi li je prije s nogu oborio neki stranac ili domaći galeb?

''Znala sam da će ljubav doći na tapet. Nisam se baš pripremala za to jer mislim da bi ti sad lakše riješila neku matematičku jednadžbu nego odgovorila na to pitanje. Stvarno sam obišla sve i moram ti priznat da više volim Dalmatince i autohtone hrvatske primjerke'', priznala je pjevačica. A što je još otkrila pogledajte u video priči.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.