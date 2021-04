Tek nekoliko klikova mišem i izbrisano je deset godina s vašeg lica, opušteni trbuh nakon trudnoće ili izdajničke nakupine celulita. No zvijezde su se pobunile protiv nerealnih fotografija, na kojima se i one katkad teško prepoznaju.

Realna slika ženskog tijela gotovo je u potpunosti zamućena trenutačno najpopularnijim alatom modne industrije - fotošopom. No čini se da je tom trendu došao kraj. Protiv ''popravljanja nedostataka'' na fotografijama pobunile su se brojne svjetske zvijezde.

''Mi u modnoj industriji često smo svjesni toga. I ja se zgražam nad tim, ljudi se retuširaju do te mjere da vidite nekog na slici, sretnete ga uživo i ne prepoznate ga. Kome to ide u prilog?'' govori modni dizajner Ivan Friščić.

''Ako je nešto malo, u redu, a ne da ženama skidaš rebra. Ne znam što radiš ženama koje već izgledaju genijalno i savršeno, ali na nekome neke cakice, to je u redu, s tim da je ovo sve predaleko otišlo'', smatra Ana Begić Tahiri.

Svoje mišljenje ima i modna agentica Tihana Harapin Zalepugin.

''Ja sam veliki protivnik svega što nije prirodno. Dobro, neki manji zahvat ako je osoba nezadovoljna, ali fotošop zaista ne volim, u mome poslu čak nije poželjan'', kaže.

Fotografi većinom nisu ljubitelji fotošopa, priznaje nam John Pavilsh, pred čijim objektivom zvijezde obožavaju pozirati.

No često o doradi fotografija ne odlučuju ni fotografi, a ni poznate osobe na njima.

''Često radim komercijalna snimanja i onda je klijent taj koji odlučuje o količini obrade, postoji puno slučajeva kada se fotografije vraćaju, daj još malo, ovo je preveliko, ovo nije'', objašnjava.

Dodamo li fotošopu i suvremena dostignuća estetske kirurgije, teško je zaboraviti da savršenstvo ne postoji.

''Pomlađivanjem lica gdje pomaknemo sat starenja deset, petnaest godina unazad eliminacijom trbuha, liposukcija, kapci, podočnjaci...'', kaže Siniša Glumičić.

U današnjoj kulturi pritisak za idealnim izgledom podjednako utječe na oba spola.

Nerealni standardi ljepote loše utječu na mlade ljude, koji pod pritiskom savršenih idola, teže nečemu što je nedostižno i što ustvari i ne postoji, već je tek plod vještog baratanja kompjuterskim programom.

''Ne postoje ti strukovi, ne postoje takve obline, ne postoje takve stražnjice. Mislim da bismo stvarno trebali stati na loptu i razmisliti kakvu poruku šaljemo svim time'', govori dizajner Ivan Friščić.

Sve to dovodi do toga da je na pitanje - što je uopće ljepota - odgovoriti teže nego ikada. No želite li na fotografijama ispasti lijepo, tajna nije nužno fotošop, a što jest, zna dr. sc. Ivana Nola, a njezine savjete možete pogledati u videu.

Radite na tome da budete što zadovoljniji sobom i ne zaboravite - nitko nije savršen. I zviijezde su samo obični ljudi, a u njihovim nastojanjima da ih se na fotografijama pokazuje u stvarnom svjetlu svakako ih treba podržati.

