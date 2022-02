Jasna Zlokić snimila je novu pjesmu, a prije dva mjeseca ponovno je postala baka. Koje životne vrijednosti želi usaditi svojim unukama, zašto joj više odgovaraju zime u Zagrebu, nego u Dalmaciji te je li rodbinski povezana s Oliverom jer je njezino djevojačko prezime Dragojević, otkrila je ekipi In magazina!

''U Dalmaciji se zimi jako malo grije, meni je ovdje puno toplije, nije zima u Dalmaciji lipa ako nije taj momenat riješen uf'', započela je razgovor Jasna Zlokić.

Rođena Korčulanka Jasna Zlokić najhladnije godišnje doba radije provodi u Zagrebu nego uz more jer, kako kaže, zime u Dalmaciji su hladne i duge.

''Grije se samo kuhinja i to je to, a onda dalje bolje da te nema. Zima dolje itekako zna biti opaka, a bure kad zapuhnu nije to baš zgodno'', priča Jasna.

Ona je ove zime bila vrijedna pa je početkom veljače objavila novu pjesmu naziva "Topli osmijeh".

''Lijepa je to pjesma, osjećajna, senzibilna, puna sličica puna nekih momenata životnih'', kaže.

Osjećajna izvedba ove, ali i svake njezine pjesme, s godinama su postali Jasnin zaštitni znak.

''U okosnici mog bića je ta jedna emotivnost i jedna ozbiljna emocija takva sam, ali inače volim i društvo da ne bi ljudi mislili da sam strašno zatvorena, ozbiljna'', dodaje.

U ožujku će proslaviti 67. rođendan, ali, kako kaže, godine, ni karijere ni života, ne broji.

''Ne brojim ja ništa više, ja sve manje brojim. Što da brojim, što ti tu znači broj, osjećaji su važni, život je važan, energija je važna i to je nešto što te drži. Mislim da su rođendani su lijepa stvar u smislu da slaviš meni je drago slaviti'', kaže.

Prije dva i pol mjeseca ponovno je postala baka.

''Tako da su to moje velike radosti i ljubav ogromna, to je da sad ne govorim puno o tome da ne kažu samo ti imaš unučice. Kad ja tako i osjećam tako da ih ja uvijek rado spominjem i to je lijepo. Ja smatram da je to potrebno svakom normalnom čovjeku koji ima mogućnosti'', kaže.

Dvomjesečna Tanja i petogodišnja Mari Jasnine su mezimice. I uopće ne krije da unučice planira razmaziti. Nekad sinu, a danas unukama, trudi se usaditi najvažnije životne vrijednosti.

''Da čovjek bude pošten, iskren i da ima mjeru da ima razumjevanje, da ima strpljenje, da zna čekati, da ima empatiju odnosno da posjeduje empatiju'', kaže.

Sa suprugom Borisom u braku je više od 40 godina, a Jasnino djevojačko prezime je Dragojević.

''Ali ako misliš na Olivera nismo mi rod. Ma to je ista loza sad se ta loza rasplinila mi više nismo neki veliki rod ali Dragojević je isti predak'', ispričala je Jasna.

