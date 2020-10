Nakon deset godina pauze Jasna Zlokić snimila je novu pjesmu. Zašto je toliko dugo čekala da snimi nešto novo, ali i kako je prihvatila odlazak Rajka Dujmića, povjerila je našoj Juliji Bačić Barać. Jasna je otkrila i kakva je kao baka, ali i svekrva te komentirala to što Meri Cetinić mnogi pogrešno nazivaju "skitnicom".

Suze na licu Jasne Zlokić: Zaplakala zbog nove pjesme nakon 10 godina pauze

Jasna Zlokić nije mogla sakriti emocije prilikom preslušavanja svoje nove pjesme. Suze na oči izmamili su joj stihovi emotivne balade "Potrošilo nas vrime".

"Gdje smo, kuda smo i koliko nas je zapravo sve to što nas je zateklo potrošilo, ukljućujući i Zagreb mislim i na potres, ne samo na koronu. Nisam ni mlada više da bih sad mogla pjevati bilo što, ja ipak moram biti tumač nekih drugih tema", kaže Jasna.

Tema o kojoj pjeva svima je dobro poznata.

"Da nije nikome lako i da nas je to vrijeme stvarno potrošilo, mene je osobno stvarno. Meni je ova maska više dozologrdila, ali kad već govorimo o tome i sad upućujem svim apel, nosite ljudi to, moramo biti pametni i moramo se zaštiti. Moram biti lijepa, našminkana, morala sam doći s maskom, maska mi je sve skoro obrisala tako da ja se ispričavam dragi gledatelji", ispričala se zbog toga Jasna.

A maska je samo jedan od simbola ovog za mnoge teškog razdoblja.

"Taj osjećaj da niste slobodni, ona vas sputava, sputava druženje, sputava bliskost s ljudima. Mi smo ipak narod koji je naučio biti blizak, nismo mi sjevernjaci pa smo to sad maknuli preko noći, mi zbog toga patimo", zaključila je.

Pati i zato što ne može nastupati, ali period bez koncerata iskoristila je za snimanje nove pjesme. Da nakon deset godina pauze otpjeva nešto novo nagovorili su ju autori pjesme Damir Bačić i Vjekoslav Dimter, inače suradnici Mije Dimšić, o kojoj Jasna ima samo riječi hvale.

"Maknula se od nekakvih fizičkih prezentiranja kao što smo sad navikli jako puno toga vidjeti, nego je baš išla na svoj glazbeni izričaj. U početku mi je to tako bilo simpatično, lepršavo, fino, a poslije sam zapravo razmišljala o tim tekstovima, oni su vrlo ozbiljni i vrlo lijepih poruka", pohvalila je Jasna mladu Miju.

A za neke od najljepših poruka u njenim pjesmama zaslužan je Rajko Dujmić čiji je odlazak teško prihvatila.

"Bolni, bolni je meni to bio ispraćaj i bolna spoznaja da netko tko me stvorio da je otišao. Ja sam imala osjećaj da on može pomaknuti svijet u trenu, puno me naučio, puno mi je toga pokazao, puno mi je pomogao, on je uvijek iz mene nastojao izvući sve najbolje", otkrila je Jasna.

Danas najljepše emocije ova popularna pjevačica veže uz unuku Marie.

"Kao baka sam šempijana skroz, kao baka sam beskrajno zaljubljena. Beskrajno volim svoju Marie, strašno, to su takve emocije snažne jake, da ja nisam ni znala da ih imam", priznala je.

Kao baka je popustljiva, a kakva je kao svekrva?

"Pa ja mislim da sam dobra, ja sam malo ovako lajava, ali to je tako dalmatinski, to je naš neki način. Prvo bura, bura, nevera, onda se sve stiša, ali okosnica je zdrava", kaže pjevačica.

Nedavno je njezina kolegica Meri Cetinić progovorila o tome kako ju već godinama mnogi pogrešno nazivaju "skitnicom" i miješaju upravo s Jasnom.

"Tko ne zna Meri Cetinić i njezin opus i predivni glas i sve ono što je dala glazbi je li, to je malo upitno jer mislim da ona spada u jednu glazbenu kulturu", zaključila je.

Baš kao što u glazbenu kulturu s razlog spada i Jasna Zlokić.

