Nakon osvojene nagrade za pjevačicu godine, ponesena emocijama, Jasna Zlokić održala je dirljiv govor. Ova Velolučanka objasnila je kako to da Olivera Dragojevića nikad nije upoznala u rodnom mjestu, bi li se cijepila protiv korone te kada počinje svirati po kućama.

Naša legendarna pjevačica Jasna Zlokić ove je godina ponosna dobitnica medijske nagrade Zlatni studio za pjevačicu godine.

"Ja sam priželjkivala pobjedu, to je normalno i eto tako sam emotivno reagirala, prirodno onako kako mi je došlo. Nekima je bilo dobro, ne znam kako je drugima, bilo je simpatično, ali svejedno lijepa nagrada, lijepo priznanje i jedna velika radost", priznala je Jasna.

"Pjesma potrošilo nas vrime" natjerala ju je u studio nakon deset godina.

"Godine tako brzo prođu. Rekao je jedan književnik, pjesnik - 'dan nikako da prođe, a godina začas'. Imala sam svoje nastupe i radila sam i nisam osjećala neku potrebu za diskografijom, a i nije mi bilo ponuđeno baš nešto da bih rekla to je to i sad bih snimala", objasnila je Jasna.

Publika još želi slušati njezinu generaciju i što je očigledno Jasna im još puno toga može ponuditi.

"To je jedno priznanje, jedna potvrda da sve ove godine što sam radila nisu bile uzaludne, da publika postoji. Jer danas je svega i svačega na ovoj našoj glazbenoj pozornici, ima i foliranata i prevaranata i obmana. Prođe vrijeme i to prođe, ništa se s tim pjesmama ne dogodi tako da mi se čini da je glazba koju ja interpretiram stabilna i ona nekako ima svoje temelje. Ima neku svoju prošlost, a meni se čini da će imati i budućnost", smatra Jasna.

Malo mjesto poput Vela Luke na Korčuli dalo je dva velika vokala, Jasnu i Olivera Dragojevića, koji se zapravo nikada nisu upoznali tamo.

"Oliver je negdje 8 ili 9 godina stariji od mene, a to je u razdoblju kad ste vi dijete velika razlika. Tako da je on dolazio, ali ja sam pripadala svojoj generaciji i nismo se mi tada poznavali. Onda eto tako u Dubrovniku smo se upoznali kad je počeo svirati u Trubadurima. A ja sam znala da on postoji i da je Velolučanin, a poslije smo se družili i kad sam se ja počela profesionalno baviti glazbom. Onda je naše druženje bilo neizbježno i trajalo je dugo, lijepo, kvalitetno, s puno smijeha, pjesme i šale.

Ovaj razgovor čekao se neko vrijeme nakon Zlatnog studija, naime Jasnu je strah korone i htjela je biti sigurna. Kako se ponašate i koliko joj je to promijenilo život?

"Korona je promijenila svima život. Ona je jedno veliko zlo koje neće prestati. Neizvjesna je, nepoznata, mijenjaju se pravila, mijenjaju se ponašanja i sve to utječe na psihu čovjeka. Ja ću se cijepiti, pa to je jedina obrana. Ja se cijepim protiv gripe jer sam već u godinama kad je to potrebno, moram zaštiti i sebe i druge", zaključila je.

A Jasna je otkrila i kada počinje pjevati po kućama.

"To mi je tako došlo na pamet i to me sad svi pitaju. Sad ja moram provjeriti jesu li ti koji hoće da im pjevam i glasali za mene", našalila se Jasna za kraj.

