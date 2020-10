San joj je bio otvoriti svoj cvjetni atelje, no život je nepredvidiv, pa se i Jasni Karavanić dogodilo ono što nikad nije mislila. Umjesto cvjetnih aranžmana osmislila je potpuno prirodnu mješavinu začina. Svoju životnu i poslovnu priču ispričat će u ovotjednoj emisiji ''Startaj Hrvatska''!

Kad je Jasna Karavanić odlučila promijeniti prehranu, nije ni slutila da će, nezadovoljna postojećim začinima, stvoriti jedan potpuno novi. Zahvaljujući dehidratorima koje je imala kod kuće, bacila se na posao i osmislila potpuno prirodnu mješavinu začina pod imenom Jaggety



''Te dehidratore kupili smo zato što sam ja htjela sušiti rajčicu. Onda to nekako baš i nije bilo. Uglavnom, ja sam njih spremila u ormar i sasvim slučajno moj se otac pojavio s ogromne dvije torbetine pune peršina i lista. Bila je zaista impresivna količina. Ja sam se zapitala što ću sad s tim'', prisjeća se Jasna.



Miješala je, povezivala i, malo-pomalo, našla je savršenu formulu.



''Sistemom eliminacije i razmišljanjima kako su to naše bake radile, kuhale domaće juhice, jednom sam čak i glavicu luka spržila na električnoj ploči. Tad sam se sjetila dehidrirati luk, pa ljupčac, pa svašta nešto. I onda mi je sasvim slučajno pala na pamet ideja za jednu drugu vrstu povrća. Uglavnom, dosta toga sam pobacala van. Zapisivala sam si omjere otprilike prvo pa sam vagala'', priča.



Sastojci nisu tajna - tu su mrkva, korijen celera i pastrnjaka, poriluk, himalajska sol, kurkuma. Sve ono što ide u Jaggety nabavlja od lokalnih OPG-ova.



''Posebnost Jagettyja je najprije to što u sebi nema zaista apsolutno nikakvih aditiva, pojačivača okusa, nema mononatrijeva glutaminata, koji je zapravo vjerojatno najveći kancerogen, a ujedno i izazivač prejedanja. Sve u što se dodaju takvi aditivi zapravo nas tjera na prejedanje'', kaže.



Osim kao dodatak jelima, ovom mješavinom začina možete se koristiti i pri izradi povrtnog temeljca. A začas dobijete i toplu juhu ako Jagetty prelijete vrućom vodom i dodate maslinovo ulje.



''S obzirom na to da Jaggety je zaista pogodan za sve dobne skupine, od djece do najstarije dobi. Jaggety nije vezan niti za jednu prehranu, mogu ga koristiti svejedi, vegetarijanci, vegani. Zaista nema prehrane u kojoj Jaggety ne bi bio izvrstan začin'', kaže.



Velik jedinstveni projekt Nove TV i Spara Hrvatska, ''Startaj Hrvatska'', pomaže ljudima s idejama i vizijom, a u jedinstvenom TV formatu gledatelji imaju priliku upoznati ukupno osmero poduzetnika, kojima je pružena prilika života, a među njima je i Jasna.

