Pjevač Jasmin Stavros dane u izolaciji provodi u svojem domu nadomak Jastrebarskog. Uživa u miru u krugu svoje obitelji te predano živi katoličku vjeru. Dane provodi u molitvi, a povjerio nam je za koje je stvari konačno pronašao vremena.

Jasmin Stavros uvijek rado ističe kako mu je vjera u teškim trenutcima veliki oslonac.

''Vjera je vrlo bitna jer smo sad u ovom trenutku svi na koljenima, sad smo svi u jednoj jakoj mlitvi što je dobro. Mislim da se moramo prisjetiti Domovinskog rata. Tada smo svi bili u strahu, bojali smo se i onda su branitelji i svi molili krunice. Oni koji je nisu znali su je naučili. Da konačno nastane mir i da izađemo kao pobjednici u tom ratu. I Bog nam je pomogao u svemu tome, ja to tako gledam kao vjernik'', govori Stavros.

Međutim, nakon Domovinskog rata, uključujući i sebe, kaže, okrenuli smo se nekim zemaljskim stvarima.

''normalno da čovjek treba raditi i stvarati. I Bog traži od nas da stvaramo, a ne da sjedimo u kući i da čekamo da nam netko udijeli nešto, ali mislim da samo možda malo pretjerali u tome što smo se malo izgubili. Kao da smo bili ošamućeni u cijelom ovom vremenu od svih tih zemaljskih obaveza. Boga smo jednostavno malo stavili sa strane, a sad je prava prigoda da se opet vratimo Bogu. I sad kad smo u velikoj molitvi i u velikim iskušenjima da smo sigurno da će nas Bog izvući iz svega ovoga i da nakon ovoga nastavimo tako živjeti da više ne griješimo'', govori glazbenik.

A evo kako izgledaju njegovi dani u karanteni,.

''Ujutro kad se ustanem pročitam Evanđelje, izmolim svoje dvije molitve koje su mi bitne u životu. To sam radio cijeli život i nakon toga se žena, sin i ja dogovaramo što ćemo taj dan raditi. Hoćemo li prošetati, hoćemo li na vrt. Sigurno da me strah, to je ljudski, to je normalno, sve nas je strah, ali hvala Bogu, živi smo i zdravi, držimo se daleko jedan od drugoga, daleko od frižidera'', priča nam.

U tri sata ponovno je vrijeme za molitvu.

''Mislim da smo u ovim vremenima pojačali molitvu tako da dnevno molimo jedno četiri krunice'', otkriva

Napravio je neke stvari koje odlaže već dugo vremena.

''konačno sam odlučio presložiti svoju garderobu pa da ovo sve što ne nosim kad ovo sve završi podijelim onome kome treba'', govori Jasmin.

Pjesme koje je pripremio trenutačno su na pauzi. Večeri isto provodi u molitvi uz krunicu oproštenja.

''Ona se moli na 77 zrnaca. Ja je molim svaki večer i na kraju ima jedan redak koji kaže neka se ne uznemiruje vaše srce, neka se ne plaši tko će što reći, da se sad u ovom trenutku ne trebamo toliko uznemiravati i toliko plašiti nego vjerovati našim kljudima koji su odgovorni, našim medicinskim sestrama, cijelom stožeru, i naravno Bogu, da ćemo iz svega ovoga izaći kao pobjednici. A kad izađemo iz ovoga onda stvarno trebamo nastaviti život po Božjim načelima i Evanđelju. Želim svima puno Božjeg blagoslova i mira'', zaključio je glazbenik na kraju.

Cijeli razgovor pogledajte u našem prilogu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.