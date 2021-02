Bivša premijerka Jadranka Kosor na svojem profilu na Twitteru često dijeli fotografije iz djetinjstva i privatne trenutke, ali i komentira dnevna i politička događanja. Na toj se društvenoj mreži ističe britkim i duhovitim komentarima, ali i fotografijama svojih jela. Za IN magazin je otkrila koji joj je poklon, od jednog tviteraša, stigao na kućna vrata te kakve su reakcije na fotografije njezinih različitih jela.

Društvene mreže postale su naša svakodnevica. Svojevrsnu relaksaciju, veselje i slobodu u Twitteru je pronašla i Jadranka Kosor, koja je nakon odlaska iz politike postala jedna od najrelevantnijih sudionica hrvatske Twitter scene. Bivša premijerka piše ono što misli i što je veseli, ima svoju, kako kaže, zanimljivu publiku, a svakodnevno objavljuje i različite privatne fotografije.



"Spremam kuću, radim reviziju, pronalazim puno starih fotografija na koje sam zaboravila i onda to stavim na Twitter, i to onda uvijek izazove pozornost", kaže Kosor.

"U ovim strašnim vremenima od potresa zagrebačkog pa do petrinjskog, kad su bili manji potresi, upravo bih na Twitteru saznala je li se dogodio. S druge strane, kad smo bili zatvoreni, u proljeće karantena, postojala je neka vrsta solidarnosti razmjene mišljenja s ljudima s kojima se pratim. To je neka ekipa, virtualno društvo koje se stvorilo. Moram reći da sam neke i upoznala na njihovu inicijativu. To su bili susreti ljetos kad je bila promocija moje knjige. Bilo je lijepo vidjeti nekoliko vjernih tviteraša, došli su s cvijećem, bilo je emotivno, a bilo je najzanimljivije to što su se tamo međusobno prepoznavali po profilima. To su ljudi s imenom i prezimenom, to je bilo zgodno vidjeti", prisjetila se bivša premijerka, a zatim se pohvalila i jednim poklonom koji pamti.

"Prošle godine u proljeće kad je počela ova koronakriza, kad je jednom bila nestašica maski, jedan od najljepših trenutaka bio je kad mi je poštar donio nekoliko maski koje mi je poslao tviteraš", otkrila je Jadranka.



Ova aktivna članica Twitter zajednice često objavljuje i fotografije jela koja priprema. Katkad na njih reagiraju i nutricionisti jer ona je pobornica domaće, nepretenciozne hrane.



"Ja to zovem bogečka hrana koju je kuhala moja baka, mi smo bili dosta siromašni i ona je kuhala jela bez mesa - krumpir, riža, tjestenina, luk, špek ili kad napravim neki fini kolač", kazala je Kosor.

"Kako je na Twitteru ispod objava moje hrane bilo pozitivnih i negativnih komentara, javili su se ozbiljni nutricionisti koji su rekli da je previše ugljikohidrata, neizbalansirano, masno.... Fotografije su i skrivene poruke - da, igra, to su političke poruke", dodala je.

"Nakon potresa je bilo malo teže kuhati jer nisam znala što će biti kad nas je zadesio petrinjski, koji se kod mene osjetio jezivo. Ja sam bila za štednjakom, prva reakcija bila je da moram ugasiti plin i trčala sam do mame. Nakon toga je trebalo završiti ručak. Jesam, mogla sam, i to je mentalna vježba. Onda sam isti dan napisala tvit o svemu tome, to mi je na neki način ispušni ventil", ispričala je Jadranka, koja razmišlja i o knjizi tvitova.

"Pa da, to je čak nekoliko mojih prijatelja predložilo, mislim da bi u Hrvatskoj bila takva. To bi bila knjiga bogata fotkama, malo kulinarskih, malo prošlost, vidjet ćemo, razmišljam o tome", otkrila je Kosor. Osim na Twitteru voli se opustiti i gledajući filmove.

"Kako je dosta teško zaspati nakon potresa, moram smiriti i mamu jer živimo zajedno. Nije cijepljena, nije, nije. Najdraže mi je kad mogu pronaći neki dobar akcijski film.... Recimo, James Bond - sve iz početka, "Lovac na jelene", ratni filmovi, "Apokalipsa". Moj sin kaže da volim filmove koji su krvoločni. Druge to razdrma, mene to uspava", zaključila je bivša premijerka.

