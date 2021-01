Hrvatsko narodno kazalište 15. siječnja izvest će prvu ovogodišnju predstavu ''Gdje se kupuju nježnosti''. Za vrijeme jedne od proba, točnije 29. prosinca, glumačku je ekipu, nažalost, zadesio potres. Naša Ivana Nanut razgovarala je s glumicama Ninom Violić i Jadrankom Đokić, koje su nam otkrile kako se nose s novim normalnim na sceni te kako su se osjećale kada se zatresao i zagrebački HNK.

U Hrvatskom narodnom kazalištu sve je spremno za prvu ovogodišnju izvedbu drame "Gdje se kupuju nježnosti", proslavljene autorice Monike Herceg. I dok će u petak prvi put ove godine glumci ponovno izaći na scenu, nažalost, tijekom jedne od proba, točnije 29. prosinca dogodio im se potres.

"Ja sam bila u garderobi. HNK je čvrst 60 godina, neobrazovana sam, ali stavljeno je puno željeza kad je obnavljano. To je ljuljalo. Na sceni smo se us*ali puno više. Meni je najveći strah hoće li mi rasvjeta pasti na glavu, tako da je tu bilo gore, ali dobro je. Mislim da, imaš osjećaj da će pasti", ispričala je Nina Violić.

Glumci su se već odavno navikli na nošenje maski tijekom probi, kao i održavanje socijalne distance. Novo normalno donijelo im je i novu uzrečicu - na daske uz maske.

"Maske su stalno na licu. Sad nam je dopušteno jer smo na udaljenosti. Držimo distance, rijetko kad se približavamo, toga gotovo nema. Nekako smo to prihvatili jer se s tim trebamo nositi. Nije se lako zapuhati i snažno govoriti iza maske, treba ti više daha zbog fizičke prepreke. Kad jednom to raskrstiš u glavi, pa kako ljudi u bolnici rade stalno pod maskama, nitko ih ne pita", rekla je Jadranka Đokić.

"Ja mislim da možemo primiti 160 ljudi u HNK. Meni je sad 160 ljudi kao 700, voljela bih da izađemo. Prilagođena je predstava, vidjet će se da je rađena u ovim uvjetima", otkrila je Nina.

Drama "Gdje se kupuju nježnosti" prati tri generacije žena u ruralnoj sredini koja se teško oporavlja od posljedica rata. Nina Violić glumi majku Jadranke Đokić.

"Najveća mi je ustvari inspiracija barba Zoki, koji ima potpunu mušku energiju. Žena ima gen za preživljavanje i glavom kroz zid, nema suočavanja ni s čim", istaknula je Violić.

Tekst u sebi nosi nadu novih početaka, izlaska iz krugova za koje smo mislili da su zauvijek zatvoreni, a životi u njima predodređeni.

"Meni ti je neugodno prije svega što se dogodilo uopće pričati o vlastitom strahu i ako smo živi i ako nitko nije umro - bingo. Imam te psihičke posljedice, pitam druge šta im je sa stanovima, ako su zidovi OK, to je najvažnije. Imamo psihičke posljedice svi skupa da se nećemo cijeli život sabrati, ali moja je zgrada '53. izgrađena i nije mi se ništa dogodilo. Više mi je to što se budim po noći, ne znam trese li se ili sam luda", rekla je Nina.

"U novoj sam zgradi i imam osjećaj sigurnosti da će biti sve OK, ali suosjećam sa svima kojima nije lako", zaključila je Jadranka.

