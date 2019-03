Gotovo dva desetljeća čekalo se na povratak kultne rock opere Jesus Christ Superstar na hrvatsku scenu.

Pjevao je na mnogim pozornicama, nastupao u predstavama za djecu, no Jacques Houdek sada će se prvi put okušati kazališnoj ulozi, i to u Rock operi Jesus Christ Superstar.

''Prva, ajmo reći prava, prvo pa muško Herod, kralj Herod u Jesus Christ Superstar, mislim moja pradavna želja, pa tko kaže da se želje ne ostvaruju'', kaže nam Jacques Houdek.

Jer prije 15 godina rekao je kako mu je upravo to želja. Zato sada uživa u svakom trenutku. ''Jesus Christ Superstar" jedno je od najpoznatijih glazbeno-scenskih djela, koje je dosad prikazano u više od dvadeset zemalja svijeta i vidjelo ga je više od pet milijuna ljudi. U kazalištu Komedija već je rasprodano unaprijed. A svoju priliku, osim već etabliranih glumaca, dobila su i neka mlađa imena.

''Osim toga smo htjeli uz našu podjelu, kuću, ajmo pod navodnike stavit staru, iskušanu i dat priliku nekim mladim ljudima da i oni sudjeluju'', kaže Damir Lončar, redatelj rock opere.

Tako u ulozi omraženog Jude gledamo Fabijana Pavla Medvešeka. Popularni don Božo iz serije Na granici dobio je priliku da pokaže svoj glazbeni talent.

''Cijeli život je zapravo glazba bila, ja sam mislio da će to zapravo biti jedino s čime ću se baviti u životu, svirao sam dugo ne obou ali klarinet, čak do srednje glazbene, koju nisam nažalost završio, nisam htio čuti za ništa što nije vezano za dečke i druženje, ali onda sam nastavio njegovat imao sam i bend s kojim sam puno i putovao, mislio sam da ću se bavit zapravo glazbom'', priča Fabijan Pavao Medvešek.

I dok nastupa u kazališnom Izraelu, za dva mjeseca Jacqus Houdek posjetit će i onaj pravi. U svibnju će, naime, pratiti Roka Blaževića na Eurosongu.

''Samo da ovi iz Izraela ne čuju da sam ja ovdje kralj Herod, to ne bi bilo možda dobro, mislim da to ne bi možda baš dočekali. Al tko zna puno je posla ali ja to tako volim'', našalio se.

Mjesecima je u punom pogonu i velikim pripremama kako bi Roko zabljesnuo punim sjajem.

''Glavni savjet za Roka je da sluša mene. Šalim se, ali u toj šali ima nešto i istine, mislim nedavno smo to prošli, moj mendažer Mihovil i ja, sada je to menadžer i od našeg Roka, tako da mi ćemo ga paziti. Pazit ćemo ga, čuvat ćemo ga i gledat ćemo da on doista svoje vrijeme u promociju iskoristi onako kako treba'', zaključio je.



Jednostavan je to recept, a vjerujemo da rezultati neće izostati.

