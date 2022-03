Prvi vikend dodatnog popuštanja pandemijskih mjera razveselio je i Jacquesa Houdeka koji je održao intimni koncert u Trogiru. Koliko je pjevač nedostajao publici, dokazuje i to što se tražilo mjesto više. Kako Jacques komentira stanje u Ukrajini, gdje je bio Eurosong kada je on predstavljao Hrvatsku, što misli o kolegici Doris Dragović te koji mu se Jacques više sviđa - onaj koji se voli šaliti ili onaj britkog jezika, saznajte u prilogu In magazina!

Dodatno popuštanje mjera znači i veći povratak koncerata, ali i zabave u večernjim satima. Upravo uživati uz dobru glazbu imali su priliku svi koji su se zatekli ovog vikenda u Trogiru. Naime, iako je najavljen kao intimni, koncert Jacquesa Houdeka u kratkom roku je postao vrlo tražen, a prostor premalen za sve one koji su željeli provesti večer uz pjevačeve hitove.



"To je baš jedna neposredna komunikacija s publikom, još sam mlad i nezreo za velike arene haha tako da volim ovakve prostore i sretan sam i zahvalan na ovom pozivu. Drago mi je da je gužva makar i u intimnom prostoru haha to je lijepi odaziv i vidim da znaju sve moje pjesme, više i manje poznate i uživaju skupa samnom iako ja vjerojatno najviše uživam'', kaže pjevač.



U svojoj bogatoj karijeri Jacques je uvijek rado pomagao i novim nadama hrvatskog glazbenog neba jer, kako pjevač kaže, što će nam sve znanje ako ga nećemo nesebično dijeliti.



"Ja sam presretan što je iz mog gnijezda, ajmo to tako reći, koje ja svijam evo sve ove godine, pa kao i mentor, da su izašli mladi ljudi. Moj Roko, sad je u L.A., Matija Cvek koji je poharao apsolutno hrv scenu, dugo godina je bio moj prateći vokal. Alen Đuras oni su obojica bili samnom na Eurosongu, Nina Kraljić. U mom vokalnom studiju Gospodin glas radim svakodnevno s mladim talentima i ne samo na vokalnom obrazovanju nego kako se snaći u ovom ludom svijetu", kaže.



A upravo u tom, kako kaže - ludom glazbenom svijetu, pjevač uspješno plovi već dva desetljeća. Kada se sada osvrne na početke, priznaje da je sve proletjelo u trenutku, a kada bi mogao ponoviti svoj put, neke stvari bi promijenio.



"Ne bih mijenjao ništa kardinalno, ali bi neke bolje odluke donio u nekim ključnim trenucima. Tipa ne bih podržao neke ljude koje sam podržao svojim imenom i prezimenom. Uvijek sam to činio sa puno srca, sa puno duše i sve što radim - radim za neku istinu, radim za neki boljitak. Bio bih možda mudriji i pregrizo bi ovaj jezik i ne bi možda svaki puta rekao sve što mi je na umu ali što ću kad sam takav.", priča.



Upravo ga takvog iskrenog publika najviše voli. Bio u ulozi da se šali ili pak britko komentira goruće teme, Jacques kaže da mu se obe uloge sviđaju jer su dio njega. Pjesmom uvijek pronađe svoj mir, priznaje, a tako će biti i na skorašnjem koncertu Doris Dragović u Čakovcu.



"Od Arene Zagreb nisamo skupa pjevali i nastupat s njom je uvijek praznik za srce, tijelo i dušu. Jedva čekam i zahvaljujem se Doris na pozivu, uvik me se siti, ma uvik, uvik me se siti haha", rekao je.



Prisjetio se pjevač i svojeg nastupa na Eurosongu, koji je prije pet godina održan u Ukrajini.Kaže kako gledati trenutačno stanje u kojem se ta zemlja nalazi, jest jednom riječju - poražavajuće.



"Preteško mi je gledati ove slike i gledati sravljene gradove sa zemljom. Taj Kijev koji nas je tako ugostio i nosio. U krajnjoj liniji od njih smo dobili najveće i najljepše bodove. Jako je teško i nadam se da će se ova situacija čim prije završiti jer ovo nije normalno i naprosto je prevelik poraz za čovječanstvo", govori Jacques



